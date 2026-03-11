Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδος – Βρετανίας για τη διαχείριση καταστροφών

Στην ενίσχυση της συνεργασίας στην διαχείριση καταστροφών και πυρόσβεσης προχώρησαν Ελλάδα και Βρετανία υπογράφοντας Μνημόνιο Κατανόησης κατά την επίσκεψη του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη στο Λονδίνο.

Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βελτίωσης των πρακτικών για την διαχείριση των καταστροφών. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της ετοιμότητας, αλλά και της ανθεκτικότητας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ο κ. Κεφαλογιάννης συναντήθηκε με τον Βρετανό Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα Ευρώπης Στίβεν Ντάουντι και την Κοινοβουλευτική Υφυπουργό αρμόδια για την Ασφάλεια Κτιρίων, την Πυρασφάλεια και την Τοπική Ανάπτυξη Σαμάνθα Ντίξον, με τους οποίους συζήτησε, μεταξύ άλλων, την επιπλέον ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τη συνάντησή του με τον κ. Ντάουντι ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις διμερείς σχέσεις με τη Βρετανία επισημαίνοντας ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο επιπλέον ενίσχυσης της συνεργασίας. Όπως επεσήμανε, η σχέση των δύο χωρών έχει ήδη ενισχυθεί σημαντικά μέσω του Στρατηγικού Διμερούς Πλαισίου, ενώ το Μνημόνιο που υπεγράφη αποτελεί ένα από τα απτά αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής.

Στην δε συνάντηση του με την κ. Ντίξον συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η πυρόσβεση και η διαχείριση εκτάκτων αναγκών, καθώς και η προώθηση της συνεργασίας στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρησιακών φορέων των δύο χωρών.

Στο περιθώριο της επίσκεψής του στο Λονδίνο, ο κ. Κεφαλογιάννης επισκέφθηκε τον ιστορικό πυροσβεστικό σταθμό Lambeth Fire Station, όπου ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πυροσβεστικού σώματος.

Σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι η υπογραφή του Μνημονίου επιβεβαιώνει την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας ότι «καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από την κλιματική κρίση».