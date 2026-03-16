Μνημόνια συνεργίας της ΑΔΜΘ με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Δυο μνημόνια συνεργασίας υπέγραψε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη και τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Σπύρο Μάμαλη.

Το μνημόνιο συνεργασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, υπογράφηκε στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη Θεσσαλονίκη και περιλαμβάνει ένδεκα άξονες:

1.Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και θέματα πολιτικού σχεδιασμού εκτάκτου ανάγκης.

2.Προστασία του περιβάλλοντος και διαχείριση αποβλήτων.

3.Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

4.Προώθηση και υποστήριξη της αγροδιατροφής, της βιολογικής καλλιέργειας και της σύνδεσης των παραγωγών με τις αγορές.

5.Προστασία, διαχείριση και οριοθέτηση των υδατικών συστημάτων της περιοχής.

6.Αναβάθμιση των υπαρχόντων Σημείων Συνοριακής Διέλευσης (ΣΣΔ) και κατασκευή νέων χερσαίων οδικών συνοριακών σταθμών.

7.Εξέταση και επίλυση των ζητημάτων ιδιοκτησιακού καθεστώτος, καθώς και η συνολική ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών που στεγάζονται οι υπηρεσίες Αποκεντρωμένης και Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των κτηρίων που ανήκαν στο ΕΙΥΑΠΟΕ.

8.Συντονισμός για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της προστασίας περιβάλλοντος και της αειφόρου και ολιστικής ανάπτυξης της περιοχής.

9.Καθορισμός οδών που η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στην Περιφέρεια.

10.Διαχείριση ολοκληρωμένου δικτύου υδρομετεωρολογικών οργάνων και μετρήσεων για την αντιπλημμυρική προστασία.

11.Ενίσχυση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας των δημοσίων έργων.

Το μνημόνιο συνεργασίας με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ υπογράφηκε στην Agrotica και έχει ως αντικείμενο την υιοθέτηση μέτρων και καινοτόμων πρακτικών για τη συμβολή των δυο φορέων στην αντιμετώπιση μείζονων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Μακεδονία και η Θράκη, όπως λειψυδρία, πλημμύρες και ξηρασίες, ακραία καιρικά φαινόμενα και γενικότερα τις απειλές για τους υδατικούς και τους εδαφικούς πόρους.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας ανακοινώθηκε η παραχώρηση κατά χρήση, από την Αποκεντρωμένη στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, 18 τηλεμετρικών, αυτογραφικών σταθμών σε ποτάμια της περιοχής για την παρακολούθηση της στάθμης, της ταχύτητας ροής του νερού και μετεωρολογικών παραμέτρων, για την καλύτερη διαχείριση των υδάτων. Οι 18 σταθμοί θα ενσωματωθούν στο δίκτυο συνολικά 55 σταθμών, που δημιουργεί ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Όπως τόνισε ο κ. Γαλαμάτης, «τα μνημόνια συνεργασίας θέλουμε και θα φροντίσουμε να έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα. Να παράγουν πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα σε πολύ συγκεκριμένους τομείς. Οι φορείς που συνεργαζόμαστε έχουμε τη βούληση, αλλά και τις δυνατότητες να συνδράμουμε σε μείζονα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες και η περιοχή μας συνολικά, τόσο στην ύπαιθρο, όσο και στα αστικά κέντρα. Και η συνδρομή μας δεν περιορίζεται στη διάχυση της γνώσης ή σε θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά σε μέτρα που θα μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη, τόσο η Κυβέρνηση, όσο κι η Αυτοδιοίκηση. Δεσμευτήκαμε με τον κ. Τοψίδη και με τον κ. Μάμαλη να παρακολουθούμε προσωπικά την πορεία των δυο συμφωνιών, προκειμένου να παρουσιάσουμε απτά αποτελέσματα σε σύντομο χρόνο και να αντιληφθούν συμπολίτες μας την αξία τους στην πράξη. Τα μνημόνια συνεργασίας έρχονται να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση, τόσο σε θεσμικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό, προκειμένου να έχει ο τόπος μας και οι συμπολίτες μας ένα καλύτερο παρόν και μέλλον, πιο βιώσιμο και πιο ανθεκτικό».