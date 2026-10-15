Μνήμες από το παρελθόν και προσδοκίες για το μέλλον στην επετειακή εκδήλωση της ΔΕΘ-HELEXPO για τα 100 χρόνια της

Μνήμες από την εκατονταετή πορεία της ΔΕΘ ξύπνησαν στη χθεσινή επετειακή εκδήλωση που διοργάνωσε η ΔΕΘ-HELEXPO στο MOMUS-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για τα 100 χρόνια της διοργάνωσης, οι οποίες όμως συνοδεύτηκαν από προσδοκίες για την επόμενη ημέρα.

Εργαζόμενοι της ΔΕΘ-HELEXPO, αλλά και φορείς της Θεσσαλονίκης είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην έκθεση «ΔΕΘ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΛΛΟΝ», η οποία πραγματοποιείται υπό την οργανωτική ευθύνη του εκθεσιακού φορέα και του MOMUS-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και θα συνεχίσει να υποδέχεται το κοινό έως την 1η Νοεμβρίου. Στην έκθεση αναπτύσσεται μια χρονογραμμή που διατρέχει την περίοδο από το 1926 έως σήμερα και αναδεικνύει δέκα σημαντικούς σταθμούς, που, πέραν της εξελικτικής πορείας της ΔΕΘ, αποτυπώνουν και τις μεγάλες αλλαγές που διαμόρφωσαν τη χώρα σε κοινωνικό, πολιτιστικό, επιχειρηματικό και αναπτυξιακό επίπεδο.

«Είμαστε σήμερα εδώ για να σταθούμε σε αυτό το χρονικό ορόσημο της ιστορίας της ΔΕΘ, στα 100 χρόνια από το σημείο μηδέν, όταν ένας οραματιστής, ο Νικόλαος Γερμανός, έθετε τα θεμέλια αυτής της μακράς πορείας. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε το παρελθόν, να γιορτάσουμε το παρόν, αλλά και να κοιτάξουμε μαζί το μέλλον» σημείωσε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, τονίζοντας ότι τα 100 χρόνια ΔΕΘ είναι 100 χρόνια ιστορίας της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδας, αλλά και 100 χρόνια που δίνουν τη θέση τους στην προσδοκία για το αύριο.

«Ήταν εδώ όπου το 1926, από 1 έως 15 Οκτωβρίου, ξεκίνησε η πρώτη ΔΕΘ και έως σήμερα γενιές εργαζομένων, εκθετών, υποστηρικτών έδωσαν ζωή σε ένα θεσμό που εξελίσσεται μαζί με την πόλη» είπε, σημειώνοντας πως ο εορτασμός των 100 χρόνων της ΔΕΘ σχεδιάστηκε με επίκεντρο το μότο «ΔΕΘ πάντα μέλλον», μια φράση που συμπυκνώνει την ίδια τη διαδρομή της έκθεσης μέσα στον χρόνο.

«Ο διαχρονικά ενεργός ρόλος της ΔΕΘ στη ζωή της Θεσσαλονίκης αποτελεί για εμάς την καλύτερη βάση για να χτίσουμε την επόμενη μέρα. Είναι μια πρόσκληση-πρόκληση για τη νέα θέση της έκθεσης μέσω της ανάπτυξης των υποδομών της, του εμπλουτισμού των διοργανώσεών της, αλλά και της ενδυνάμωσης του ίδιου του φορέα» τόνισε, για να προσθέσει πως στόχος είναι η ΔΕΘ-HELEXPO να γίνει κυρίαρχος φορέας εκθέσεων και συνεδρίων σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μιλώντας δε για το έργο της ανάπλασης που θα δημιουργήσει τη Νέα ΔΕΘ, έκανε αναφορά στη συμβολή της προηγούμενης διοίκησης, από την οποία, όπως είπε, η νέα διοίκηση πήρε τη σκυτάλη για να εφαρμόσει το όραμα.

«Για εμάς που έχουμε ζήσει τη ΔΕΘ, αυτή η έκθεση ξυπνάει συναισθήματα» σημείωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος δ.σ. του MOMUS, κ. Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ΔΕΘ αποτελεί κομμάτι της ίδρυσης του MOMUS-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. «Αυτό το μουσείο ξεκίνησε ως Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και ήταν η ΔΕΘ η οποία έδωσε τον χώρο για να φτιαχτεί. Άρα και γι’ αυτό το πολύ σημαντικό βήμα, για την ίδρυση του πρώτου μουσείου σύγχρονης τέχνης στη χώρα, η ΔΕΘ έπαιξε καθοριστικό ρόλο που ξεχνάμε να τον μνημονεύουμε» ανέφερε.

Τις ευχές και τα θερμά συγχαρητήρια του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεου για την επετειακή εκδήλωση μετέφερε με τη σειρά του ο Αρχιμανδρίτης π. Ευθύμιος Βακαλάκης, σημειώνοντας πως τα 100 χρόνια δεν είναι μόνο μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά μια πρόσκληση ευθύνης για το αύριο. «Η Θεσσαλονίκη μας υπήρξε διαχρονικά τόπος συναντήσεως ιδεών, πολιτισμών και πνευματικών αναζητήσεων. Η ΔΕΘ αποτελεί έναν σημαντικό χώρο επικοινωνίας, δημιουργίας, καινοτομίας και εξωστρέφειας» τόνισε, σημειώνοντας πως τα 100 χρόνια της ΔΕΘ μάς διδάσκουν ότι οι θεσμοί αποκτούν πραγματική αξία όταν δεν περιορίζονται μόνο στη διατήρηση της ιστορίας τους, αλλά αυτή την παρακαταθήκη τη μετατρέπουν σε δημιουργική δύναμη για το αύριο.