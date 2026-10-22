Μνημείο το παλιό 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά – Νέος αγώνας δρόμου για την κατασκευή καινούριου σχολείου

Στον χαρακτηρισμό του παλιού σχολικού κτιρίου του 1ου Γυμνασίου Λαγκαδά ως νεότερου μνημείου προχώρησε το υπουργείο Πολιτισμού, ανατρέποντας τον σχεδιασμό του δήμου Λαγκαδά για την ανέγερση νέου διδακτηρίου στον ίδιο χώρο. Το παλιό σχολείο έχει πάψει να λειτουργεί από το 2021 λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας, με αποτέλεσμα οι μαθητές να στεγάζονται έκτοτε σε προσωρινές εγκαταστάσεις. Η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού δημιουργεί νέα δεδομένα για ένα έργο που ήταν έτοιμο να ξεκινήσει, καθώς είχε εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του, είχε ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και είχε υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο.

Πλέον, ο δήμος Λαγκαδά καλείται να επιδοθεί σε νέο αγώνα δρόμου, αναζητώντας νέα λύση για την κατασκευή σύγχρονου σχολείου, ώστε να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα σχολικής στέγης που παραμένει άλυτο εδώ και πέντε χρόνια.

Η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, ως νεότερο μνημείο χαρακτηρίζεται το αρχικό σχολικό κτίριο του συγκροτήματος του Γυμνασίου – Λυκείου Λαγκαδά, που βρίσκεται επί των οδών Λουτρών, Καθηγητή Χ. Λιούτα, Σοχού και της λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου. Από τον χαρακτηρισμό εξαιρούνται οι μεταγενέστερες επεμβάσεις στο αρχικό κτίριο.

Όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της απόφασης, το κτίριο διαθέτει ιδιαίτερα αξιόλογα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά και παρουσιάζει ξεχωριστή ιστορική σημασία για την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των εκπαιδευτικών κτιρίων. Πρόκειται για έργο των διακεκριμένων αρχιτεκτόνων Δημήτριου Φατούρου και Βασίλειου Γιαννάκη, το οποίο χαρακτηρίζεται πρωτοποριακό για την εποχή του, με ιδιαίτερη ογκοπλαστική συγκρότηση και μορφολογική και τυπολογική διάρθρωση που αντανακλούν διεθνή αρχιτεκτονικά πρότυπα.

Το υπουργείο Πολιτισμού αναγνωρίζει στο κτίριο ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, κοινωνική και επιστημονική σημασία, θεωρώντας ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μεταπολεμική ελληνική αρχιτεκτονική, τη συλλογική μνήμη και την εξέλιξη του σχεδιασμού των σχολικών κτιρίων στην Ελλάδα. Με βάση τα παραπάνω, κρίθηκε ότι πληροί τις αυξημένες προϋποθέσεις του νόμου 4858/2021 για τον χαρακτηρισμό του ως μνημείου.

Στην αναμονή οι μαθητές από το 2021

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω την προσπάθεια αντιμετώπισης ενός χρόνιου προβλήματος σχολικής στέγης στον Λαγκαδά.

Το παλιό κτίριο του 1ου Γυμνασίου σταμάτησε να λειτουργεί το 2021, όταν κρίθηκε ακατάλληλο για χρήση λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας. Έκτοτε, οι μαθητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις αίθουσές τους και να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις, ακόμη και σε γειτονικό χωριό, αναμένοντας την κατασκευή του νέου σχολείου που είχε σχεδιαστεί.

Η δήμαρχος Λαγκαδά

«Το σχολείο πρέπει να γίνει. Και θα γίνει», διαβεβαιώνει η δήμαρχος Λαγκαδά, η οποία με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται στις επιπτώσεις της απόφασης του υπουργείου Πολιτισμού, ξεκαθαρίζοντας ότι η κατασκευή νέου σχολείου παραμένει βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής.

Όπως επισημαίνει, από τον Ιανουάριο του 2024, οπότε ανέλαβε καθήκοντα η σημερινή διοίκηση, έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την προώθηση του έργου. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 8,7 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και η διαγωνιστική διαδικασία, ενώ τον περασμένο Μάιο υπογράφηκε και η σύμβαση με τον ανάδοχο, έπειτα από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

«Η απόφαση αυτή ανατρέπει έναν σχεδιασμό που είχε φτάσει σε πλήρη ωριμότητα. Και δεν αφήνει περιθώριο για το έργο, όπως σχεδιάστηκε και συμβασιοποιήθηκε», σημειώνει η δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι, όταν σχεδιάστηκε το έργο και υπογράφηκε η σύμβαση, το κτίριο δεν είχε χαρακτηριστεί μνημείο.

Σύμφωνα με την ίδια, ο δήμος είχε προτείνει εναλλακτικές λύσεις, ώστε το νέο σχολείο να κατασκευαστεί στο ίδιο οικόπεδο και να μη χαθεί η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μάλιστα, το δημοτικό συμβούλιο είχε ζητήσει ομόφωνα, με τη στήριξη των γονέων, ο χαρακτηρισμός του κτιρίου να συνοδευτεί από μια εφαρμόσιμη λύση για τη σχολική στέγη, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Η δήμαρχος Λαγκαδά τονίζει ότι σέβεται τις αποφάσεις της Πολιτείας, ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι ο στόχος για την ανέγερση ενός σύγχρονου και ασφαλούς σχολείου δεν αλλάζει. Προαναγγέλλει, μάλιστα, νέο κύκλο επαφών, ώστε να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για την εξεύρεση λύσης.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα προς γονείς, εκπαιδευτικούς, δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων και πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια, καταλήγοντας με τη φράση: «Τα παιδιά μας το αξίζουν».