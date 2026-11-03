Μητσοτάκης: «Υποκριτές όσοι αναρωτιούνται πώς και γιατί έχουμε τόσες αποκαλύψεις στα κυκλώματα»

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία, γιορτάζουν σήμερα τα δύο χρόνια λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων: «Το ”Νομιμότητα Παντού” μετατράπηκε σε καθημερινή μάχη παντού, στόχος μας η ”ολική επαναφορά” του Νόμου έναντι της αυθαιρεσίας. Την επιλογή εκείνη δικαιώνουν τα αποτελέσματα της ειδικής δομής που συγκροτήσαμε.

Σε 24 μήνες, η ΔΑΟΕ χειρίστηκε 1.510 υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος αποδίδοντας κατηγορίες σε 5.454 πρόσωπα.

Εξάρθρωσε 259 σκληρές συμμορίες κάθε είδους: από κυκλώματα παράνομων καυσίμων, λαθρεμπορίου τσιγάρων και διασυνοριακού εγκλήματος, μέχρι δίκτυα που λυμαίνονταν εφορίες, πολεοδομίες και φυλακές».

Και συνέχισε: «Είναι υποκριτές όσοι αναρωτιούνται πώς και γιατί έχουμε όλες αυτές τις πρόσφατες σαρωτικές αποκαλύψεις. Είδηση δεν είναι ότι υπάρχει παρανομία, αλλά ότι αυτή αποκαλύπτεται και διώκεται με τρόπο οργανωμένο, κάτι που αποτελεί έργο αυτής της κυβέρνησης και έργο της ΔΑΟΕ.

Άλλοι νόμοι άλλων κυβερνήσεων αποφυλάκιζαν σωρηδόν κρατούμενους και άλλαζαν τους ποινικούς κώδικες πριν τις εκλογές, εμείς προωθούμε ρυθμίσεις που τους συλλαμβάνουν, αυστηροποιώντας τις ποινές.

Η αντιπολίτευση καταψήφισε αυτήν την τόσο κρίσιμη μεταρρύθμιση. Δεν είμαστε, συνεπώς, ”όλοι ίδιοι” και αυτό αναγνωρίζεται.

Για πρώτη φορά, η αστυνομική έρευνα, η φορολογική διασταύρωση, μαζί με το κρίσιμο έργο και τον ρόλο της ΑΑΔΕ, αλλά και η δικαστική συνδρομή λειτουργούν ως ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, κλείνοντας κάθε «χαραμάδα» ασυλίας – μόνο απ’ την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής εξασφαλίζουμε πάνω από 2,2 δις ευρώ ετησίως το 2025 και ενδεχομένως μεγαλύτερο ποσό για το 2026.

Αυτό απαιτούν οι συνεπείς φορολογούμενοι, έτσι εξοικονομούμε πρόσθετα χρήματα για την Υγεία και την Παιδεία, για την Άμυνα και την Πολιτική Προστασία.

Η ”Νομιμότητα Παντού” συνιστά μία πολυεπίπεδη προσπάθεια του κράτους να αναμετρηθεί με κάθε είδους «παράσιτα», αλλά και με τα δικά του, όπως στις Πολεοδομίες – όσοι δημόσιοι υπάλληλοι βρεθούν να ”βάζουν πλάτη” σε κυκλώματα, δεν έχουν θέση στη Διοίκηση. Θα εντοπιστούν, θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και θα αποπεμφθούν – Κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν είναι ισχυρότερο από την Πολιτεία».