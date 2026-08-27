Μητσοτάκης: Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών

Το τέλος μιας μεγάλης περιπέτειας και τη διέξοδο που οδήγησε στην παράδοση της βασικής γραμμής του μετρό της Θεσσαλονίκης περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέροντας χαρακτηριστικά: Το είπαμε το κάναμε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι με αυτή την επένδυση «αναβαθμίζεται η αξία της πόλης»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «Το σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν πόσο έχει αλλάξει ο συγκοινωνιακός χάρτης της πόλης, οι πολίτες δεν έχει ακόμα αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η καθημερινότητα », ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε για τη νέα επέκταση του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια «διαχρονική συγγνώμη» στους κατοίκους για την ταλαιπωρία που υπέστησαν.

«Το μετρό έμεινε για πολλα χρόνια στα χαρτιά με τις πολυθετείς καθυστερήσεις Ξεπεράσαμε τις προκλήσεις για να είμαστε εδώ το οποίο στις 3 το μεσημέρι θα συνδέσει τη Μίκρα με την Καλαμαριά», σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι «Το μετρό είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει βήματα μπροστά. Δεν έγιναν τυχαία, ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή. Υπογράψαμε συμφωνία αλήθειας με τους Θεσσαλονικείς την οποία τηρούμε στο ακέραιο. Το Flyover που ταλαιπώρησε την πόλη θα είναι έτοιμο το πρώτο εξάμηνο του 2027. Σημαντική ήταν και η ανάπλαση της ΔΕΘ. Πρόκειται για έργα που δεν μένουν στα χαρτιά».

«Σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας»

«Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μία σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα όταν θα δεσμευτούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικείς θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου είμαι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν άλλωστε τίποτε, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγω έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι για τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Η συνομιλία με τους πολίτες

Στη συνέχεια μιλώντας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός ανέφερε τα όσα του είπαν πολίτες. «Μία κυρία μου είπε “ήμουν νια και γέρασα’ και αυτή η φράση περιγράφει την πορεία του έργου, που όμως τώρα είναι πραγματικότητα», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχει αστειεύομενος είπε ότι άκουσε έναν νεαρό σε ραδιόφωνο της πόλης που έλεγε «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Ντέλια» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο καθένας έχει τις προτεραιότητές του, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική μνεία στο έργο της ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ λέγοντας ότι «θα δημιουργηθεί ένα πολύ όμορφος χώρος μέσα στην πόλη, με εξαιρετικό συνεδριακό κέντρο και πολύ πράσινο.

Η νέα υπόγεια διαδρομή, που αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης, έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα.

Ξενάγηση στο έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά απο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Οι νέοι σταθμοί είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρήνη και η Μίκρα, με τον τελευταίο να αποτελεί τον τερματικό σταθμό της επέκτασης. Η νέα διαδρομή δεν λειτουργεί ως αυτόνομη γραμμή, αλλά ως κλάδος του ενιαίου δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης.Η επέκταση αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις μετακινήσεις από την ανατολική Θεσσαλονίκη προς το κέντρο.

Ξενάγηση στο έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά απο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται σε περίπου 15 λεπτά, ενώ η διαδρομή έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό εκτιμάται ότι θα διαρκεί περίπου 24 έως 26 λεπτά.

Σύμφωνα με τις μελέτες, ο νέος κλάδος θα μπορούσε να εξυπηρετεί από 63.000 έως 80.000 επιβάτες, ενώ εκτιμάται ότι σε βάθος χρόνου περίπου 12.000 οχήματα θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από τους δρόμους της πόλης.

Ξενάγηση στο έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά απο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Με το σύνολο του δικτύου σε πλήρη λειτουργία, η συχνότητα των συρμών στον βασικό κορμό αναμένεται να διαμορφώνεται περίπου στα τρία λεπτά.

Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει λειτουργία με 20 συρμούς, ενώ η κυκλοφορία θα κατανέμεται μεταξύ του κλάδου της Καλαμαριάς και εκείνου της Νέας Ελβετίας.