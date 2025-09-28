Μητσοτάκης: Τι είπε για τις προσλήψεις Ρομά στην Ελληνική Αστυνομία και τις περιπολίες στους καταυλισμούς

Στις περιπολίες αστυνομικών σε καταυλισμούς και τις προσλήψεις Ρομά στην Ελληνική Αστυνομία αναφέρθηκε στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως «δεν στιγματίζουμε καμία πληθυσμιακή ομάδα. Όπως και κανείς δεν εξαιρείται από την υποχρέωση να σέβεται τους νόμους αλλά και να υπηρετεί την εφαρμογή τους».

«Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εγκαθιστά ομάδα εξειδικευμένων μάχιμων αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά», ανέφερε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως «δεν υπάρχουν άβατα όπου δεν εφαρμόζεται ο νόμος». Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, «70 αστυνομικοί θα περιπολούν καθημερινά στις συνοικίες και τις γειτονιές όπου υπάρχει η λεγόμενη μικρή εγκληματικότητα με διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές διαρρήξεις και ληστείες».

«Η δράση αυτή συνοδεύεται και συμπληρώνεται και από την πρόσληψη στην ΕΛΑΣ συμπολιτών μας που προέρχονται από την κοινότητα των Ρομά», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Ολόκληρο το σχετικό απόσπασμα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του πρωθυπουργού:

«Περνώ τώρα στη μάχη κατά της ανομίας και την πάταξη της εγκληματικότητας. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εγκαθιστά ομάδα εξειδικευμένων μάχιμων αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι δεν υπάρχουν άβατα όπου δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Έτσι λοιπόν, 70 αστυνομικοί θα περιπολούν καθημερινά στις συνοικίες και τις γειτονιές όπου υπάρχει η λεγόμενη μικρή εγκληματικότητα με διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές διαρρήξεις και ληστείες. Η δράση αυτή συνοδεύεται και συμπληρώνεται και από την πρόσληψη στην ΕΛΑΣ συμπολιτών μας που προέρχονται από την κοινότητα των Ρομά. Δεν στιγματίζουμε καμία πληθυσμιακή ομάδα. Όπως και κανείς δεν εξαιρείται από την υποχρέωση να σέβεται τους νόμους αλλά και να υπηρετεί την εφαρμογή τους. Όποιος παρανομεί θα συλλαμβάνεται και θα παραδίδεται στη δικαιοσύνη».