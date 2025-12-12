Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία αγροτών οριστεί, αρκεί η συνάντηση να έχει σαφές αντικείμενο

Τη σημασία του νέου κρατικού προϋπολογισμού και την ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης περιέγραψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή. Όπως τόνισε, ο φετινός προϋπολογισμός αποτελεί «μια ρητή θετική απάντηση στο δίλημμα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία ή θα γυρίσει σε δρόμους που οδηγούν σε αδιέξοδα».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η έγκριση του προϋπολογισμού δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά «μία καθαρή δήλωση αρχών, προθέσεων και όσων πραγματικά πρεσβεύει η εκάστοτε κυβέρνηση». Επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή στις δεσμεύσεις της τα τελευταία έξι χρόνια, εφαρμόζοντας «ένα μεθοδικό σχέδιο με χειροπιαστό αποτέλεσμα για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του σχεδίου για το 2026, σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός είναι «και κοινωνικός και αναπτυξιακός, ρεαλιστικός αλλά και μεταρρυθμιστικός», με παρεμβάσεις που στηρίζουν τη μεσαία τάξη, τους νέους, τις οικογένειες, την περιφέρεια και τους πιο ευάλωτους. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο οδικός χάρτης της κυβέρνησης παραμένει η «διαρκής μείωση των φόρων και η αύξηση των πραγματικών αποδοχών».

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι το οικονομικό σχέδιο δεν περιορίζεται στο επόμενο έτος, αλλά «προδιαγράφει και την εθνική στρατηγική μέχρι το 2030», για μια χώρα «πολύ διαφορετική από εκείνη που παραλάβαμε». Υπενθύμισε ότι «προ δεκαετίας ο τόπος κινδύνευε να τεθεί εκτός ευρώ», αναδεικνύοντας την πορεία ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε ιδιαίτερα στην εκλογή του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, σημειώνοντας ότι στο πρόσωπό του «αναγνωρίζεται με τρόπο εμφατικό και καταλυτικό η τεράστια πρόοδος της Ελλάδας και της οικονομίας της». Πρόκειται, όπως είπε, για εξέλιξη που «σφραγίζει την επιστροφή της πατρίδας από τη χρεοκοπία στην ανάπτυξη και από το περιθώριο της Ευρώπης στην κορυφή του οικονομικού συμβουλίου των πιο ανεπτυγμένων χωρών».

Ο Πρωθυπουργός απέδωσε την αλλαγή τροχιάς της χώρας στις προσπάθειες της κοινωνίας, τονίζοντας ότι όλα επιτεύχθηκαν «χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε στο ψέμα και στον λαϊκισμό, επιλέγοντας τον δρόμο του ρεαλισμού, της σοβαρότητας, του σχεδίου και του αποτελέσματος».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις πολιτικές αντιδράσεις των προηγούμενων ετών, σχολιάζοντας: «Αναρωτιέμαι πού είναι τώρα όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και για διεθνή απομόνωση της πατρίδας μας. Τους αφήνουμε στο χθες. Το δικό μας βλέμμα είναι στραμμένο στο αύριο».