Μητσοτάκης: Θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο – Τι είπε για F-35, Ισραήλ και ενεργειακές διασυνδέσεις

Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, η οποία εντάχθηκε στον θεσμοθετημένο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας την Παρασκευή (09/10) στον ΣΚΑΪ 100,3.

Υπενθύμισε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν ταξιδεύει συχνά για τέτοιους διαλόγους: πέρυσι είχε πάει στην Ινδία και αυτή είναι η δεύτερη φορά. Η επίσκεψη, όπως είπε, επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των διμερών σχέσεων, που πέρα από την αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση επεκτείνονται πλέον σε ενέργεια, διασυνδεσιμότητα και επενδύσεις. Ο Ρούμπιο ανέδειξε τον ρόλο της χώρας ως αναντικατάστατου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η εικόνα της ομιλίας του στην Πνύκα με την Ακρόπολη πίσω του αποτυπώνει, κατά τον πρωθυπουργό, την ήπια ισχύ της Ελλάδας και την παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδας, ως θεμελίου του δυτικού πολιτισμού.

Η αμυντική συνεργασία και τα F-35

Στα αμυντικά, επανέλαβε ότι η επιλογή είναι η διατήρηση στρατηγικού ποιοτικού πλεονεκτήματος, γι’ αυτό και η απόκτηση των F-35, η αναβάθμιση των F-16, η φρεγάτα Belharra και ο «θόλος του Αχιλλέα». Υπερασπίστηκε τη δαπάνη 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνα, παρά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, ως συμβόλαιο με την κοινωνία που θέτει την ασφάλεια ως υπέρτατο αγαθό. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, είναι και γέφυρα προς τη Μέση Ανατολή, τον Κόλπο και την Ινδία, με κρίσιμη θέση στον διάδρομο IMEC, όπου εντάσσονται και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Για τον Κάθετο Διάδρομο είπε ότι ήδη υπάρχει και λειτουργεί. «Η Ελλάδα καθίσταται σήμερα πάροχος ενεργειακής ασφάλειας. Αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Το αποτύπωμα είναι θετικό. Θα έχουμε πρώτη γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας το α’ εξάμηνο του 2027», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Μήνυμα για Ισραήλ και καλώδιο – Αιχμές κατά Τσίπρα

Για το Ισραήλ, ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική σχέση είναι με το κράτος και όχι κατ’ ανάγκην με την εκάστοτε κυβέρνηση, επικαλούμενος ως απτό όφελος τον «θόλο του Αχιλλέα», του οποίου τον πηγαίο κώδικα θα κατέχει η χώρα. Σημείωσε ότι η σχέση δεν έχει θίξει τους δεσμούς με τον αραβικό κόσμο και την Παλαιστινιακή Αρχή, ούτε έχει εμποδίσει την κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση, ιδίως για τη Δυτική Όχθη. Για το καλώδιο, είπε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν τα έργα διασύνδεσης, αλλά το έργο είναι ευρωπαϊκό εξαρχής, με επιδότηση άνω των 600 εκατ. ευρώ και πλέον με τη γαλλική Meridian ως πλειοψηφικό μέτοχο.

Απαντώντας στην κριτική, είπε ότι κάποιοι, από το Ισραήλ ή από τα δεξιά, μοιάζουν να εύχονται στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα, και τους συνέστησε προσοχή. Επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, εντυπωσιασμένος που πρώην πρωθυπουργός δεν γνωρίζει ότι η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα F-35, με παραλαβές το 2029 και το 2030, ενώ η Τουρκία είναι εκτός, και τον ρώτησε αν θυμάται δήλωσή του κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία.

«Τα νερά στο Αιγαίο έχουν ένα αεράκι», δήλωσε ενώ μετά από σχετική ερώτηση είπε ότι δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο επισημαίνοντας ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι ανοικτοί.

«Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Η Γαλάζια Πατρίδα είναι δόγμα ανιστόρητο και δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο. Αλλά μέχρι να δω κάτι δεν θα σχολιάσω τίποτα», ανέφερε μετά από σχετική ερώτηση.

Η εξωτερική πολιτική

Για την κριτική ότι η κυβέρνηση έχει μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ. Είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Έχει οικοδομήσει ισχυρό πλέγμα σχέσεων με χώρες του αραβικού κόσμου. Η Ρωσία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία και αυτά που συμβαίνουν είναι ανατριχιαστικά. Φαίνεται ότι πηγαίνουμε σε έναν πλήρη πόλεμο στον οποίο σκοτώνονται άμαχοι. Εμείς στηρίξαμε την Ουκρανία όχι μόνο με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου αλλά και της ηθικής. Δεν θα ήταν καλό και δίκαιο ο πόλεμος αυτός να τελειώσει με ήττα της Ουκρανίας. Μην ξεχνάμε την πληγή της Κύπρου. Όλα αυτά τα αναδεικνύω γιατί στην εξωτερική πολιτική το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν είμαστε χώρα ανεμοδούρα. Έχουμε καλές σχέσεις με την Κίνααλλά ταυτόχρονα εναρμονιζόμαστε με την ευρωπαϊκή πολιτική για την Κίνα».

Για την επιστολή που έχει στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθύμισε ότι είχε στείλει «γαλάζιο γράμμα» και έγινε το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και άλλα σχετικά παραδείγματα. «Τώρα χθες το Eurogroup ανακοίνωσε σοβαρά να μας δώσει κάποια παραπάνω ευελιξία. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι έχουμε αναταραχή στην αγορά ομολόγων. Σε καμία περίπτωση η χώρα δεν θα ξεφύγει από τους στόχους που έχει θέσει στον προϋπολογισμό. Συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Πιστεύω θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό που έχουμε αλλά αν λάβει κανείς υπόψη την κατάσταση στην αγορά ομολόγων , πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα», σημείωσε.

Οικονομία και κυβερνητικό έργο

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως για πρώτη φορά μειώνουμε με μεγάλη ταχύτητα το δημόσιο χρέος το οποίο εκτινάχτηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του ’80. «Αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής», υπογράμμισε και σημείωσε ότι στους νέους μπορεί αυτά να τους φαίνονται ψιλά γράμματα και αυτό το καταλαβαίνει. Ανέφερε ότι οι νέοι ως 25 ετών δεν πληρώνουν φόρο και αυτό πριν από δέκα χρόνια δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Έφερε ως παράδειγμα και το στεγαστικό επίδομα για ένα παιδί που σπουδάζει. «Όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αν τα δημόσια οικονομικά ήταν στην κατάσταση που τα παραλάβαμε», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην επένδυση Ελληνικός Χρυσόςκαι τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ την πολέμησε. «Μιλάμε για 3.000 δουλειές, για μια χώρα που έχει τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό. Το ίδιο έγινε και με το φυσικό αέριο. Δείτε τα οφέλη. Μεγάλα ανταποδοτικά για τον δήμο, σημαντικά τέλη για το ελληνικό δημόσιο και εκεί δουλεύουν νέοι άνθρωποι», πρόσθεσε.

Για τον χρόνο των εκλογών απάντησε πως ο μόνος λόγος να έκανε πρόωρες θα ήταν επειδή θα τον βόλευε πολιτικά. «Να ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή όταν λήξει η θητεία μας. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θα ήταν τελείως λάθος η χώρα να εκπέμψει μήνυμα αδυναμίας, να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο επειδή αισθάνεται ότι μπορεί να την βολεύει. Αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε στο τέλος της τετραετίας. Δεν είναι μόνο θεσμική αξιοπιστία, είναι και πολιτική σταθερότητα. Οι εκλογές δημιουργούν μια αναταραχή, ειδικά όταν γίνονται πρόωρα. Πρέπει να υπάρχει λόγος τον οποίο εγώ δεν βλέπω. Και γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε; Θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά; Η κυβέρνηση έχει δείξει μια εντυπωσιακή πολιτική αντοχή και σταθερότητα. Θέλω να τελειώσω το έργο μας. Αυτό που δεν θα δεχόμουν ήταν να κατέβουν τελείως τα μολύβια. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Το έχω εξηγήσει στους υπουργούς. Υπάρχουν πολλά παραδοτέα ακόμα τα οποία υλοποιούνται», τόνισε.

Αναφερόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη σημείωσε ότι κανένας δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει ότι στον τομέα της υγείας έχει γίνει μεγάλη πρόοδος.

Ερωτηθείς γιατί ζητάει 3η τετραετία, απάντησε πως έχει θέσει στόχο να έχει η χώρα σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης με την Ευρώπη και να έχουμε πολλές νέες επενδύσεις. «Η αυτοδυναμία σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Στις κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα», σημείωσε.

Για τα φαινόμενα αλαζονείας στην κυβέρνηση ανέφερε ότι δεν τα βλέπει στην έκταση που παρουσιάζονται και τόνισε πως ο ίδιος στέλνει πρώτος το μήνυμα ότι αλαζονικές συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές. «Οι πολίτες δεν το ανέχονται. Έχουμε απαίτηση για το ύφος και ήθος της εξουσίας», τόνισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης δήλωσε ότι έχουμε σπάσει σε μεγάλο βαθμό το απόστημα του πελατειακού κράτους. «Είχαμε τέτοια φαινόμενα και προβληματικές καταστάσεις, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ που το διορθώνουμε. Αναλάβαμε το πολιτικό κόστος και το βάρος να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν κρυφτήκαμε όμως. Είπαμε ότι θα το φτιάξουμε», ανέφερε ενώ είπε ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν στον πρωτογενή τομέα και είναι μέσα στις τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία.

«Όχι», απάντησε μονολεκτικά σε ερώτηση αν θα κάνει ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε όσα έχουν ήδη γίνει στην Παιδείακαι ξεχώρισε για το μέλλον τις αλλαγές στην τεχνική εκπαίδευση.

«Προχωράει αυτή η μεταρρύθμιση. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Δεν αφορά μόνο τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια. Θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο αλλά αυτή η μάχη κερδίζεται» , δήλωσε για τη λειτουργία των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστημίων. «Δεν έχουμε καμία ενεργή κατάληψη και τα πανεπιστήμιά μας έγιναν εξωστρεφή. Ποιος μιλούσε για εξωστρέφεια; Εάν πας να κάνεις κατάληψη στο πανεπιστήμιο η κανονική αστυνομία θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών», πρόσθεσε.

Για την κριτική από δεξιά της ΝΔστην κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως πριν από 10 και κάτι χρόνια, παρέλαβε μια Νέα Δημοκρατία τραυματισμένη. «Δεν είμαι πρωθυπουργός του 40% αλλά του 100%. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έγραψε στην ιδρυτική διακήρυξη ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες της αριστεράς και της δεξιάς. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν έφερε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη ΝΔ; Αυτή η ώσμωση ήταν ωφέλιμη και για τον τόπο. Αν θέλουμε να είμαστε μεγάλη παράταξη , πρέπει να διευρυνόμαστε και να συμφωνούμε στα πιο πολλά».

Για τις απουσίες πρώην πρωθυπουργών και πρώην προέδρων της ΝΔ από τα γενέθλια του κόμματος ανέφερε τα εξής: «Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις το ίδιο. Ο κ. Μεϊμαράκης με πήρε και μου είπε ότι είχε σημαντική υποχρέωση. Αυτή η γιορτή δεν έγινε για μένα αλλά για τους χιλιάδες ανθρώπους. Η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας».

Σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των ανατιμήσεων στα καύσιμα ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τα εξής: «Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες ημέρες έχουμε ανακοινώσεις. Θα γίνει σημαντική παρέμβαση και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Δεν έχουμε να δώσουμε σε όλους. Και τους αλιείς τους στηρίξαμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω ταμπέλα στο υπουργείο Οικονομικών «ανοίξαμε και σας περιμένουμε», κάνετε λάθος. Τις τιμές στο σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα, φοβάμαι ότι θα έχουμε ανατιμήσεις, θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερο περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις θα φροντίσουμε να το κάνουμε».

Σε ερώτηση για τα σενάρια που λένε ότι θα φύγει από την ηγεσία της ΝΔ αν πάρει 25% στις εκλογές ο πρωθυπουργός απάντησε: «Ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Αν έπαιρνα 25% στις εκλογές, καλά θα έκαναν να τα λένε αυτά. Γιατί το συζητάμε; Μου φαίνεται εντελώς αυτονόητο κάθε αρχηγός να κριθεί τελικά από το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον αλλά να κυβερνηθεί ο τόπος. Δεν θα ακούσετε από μένα «Μητσοτάκης ή χάος» ή ότι είμαι αναντικατάστατος. Τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να αναλάβουν την πρωθυπουργία είναι οι αρχηγοί των κομμάτων. Μου αρέσουν οι εκλογές και σέβομαι απόλυτα την λαϊκή ετυμηγορία».

Σε ερώτηση τι έχει να πει στους πολίτες ενόψει των εκλογών σημείωσε: «Διαλέξτε πρωθυπουργό και κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει με βάση αυτά που θα σας πουν. Αξιολογείστε μας για το αν αυτά που είπαμε το 2023 τα κάναμε. Είναι το διαβατήριο αξιοπιστίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ