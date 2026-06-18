Μητσοτάκης: Θα φανεί άμεσα στον καταναλωτή η μείωση τιμών των καυσίμων από τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες είναι σε εξέλιξη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης να δηλώνει στους εκπροσώπους του Τύπου ότι η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ελπίζοντας σε άμεση εξομάλυνση της οικονομικής ταραχής που προκάλεσε μέσω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Κατά την έλευσή του στη σύνοδο κορυφής των «27» της ΕΕ, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τη συμφωνία Ουάσινγκτον – Τεχεράνης, λέγοντας χαρακτηριστικά:

Είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την εκτόνωση στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι υπέρμαχος των ειρηνικών λύσεων που έρχονται να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα. Πλέον η περιοχή αποκτά ξανά ελεύθερο εμπόριο και ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Από την πλευρά μας ως κυβέρνηση, παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου και μπορούμε να πούμε ότι ήδη υπάρχει μια πρώτη εκτόνωση των τιμών.

Έχουμε δεσμευτεί ως πολιτεία την άμεση μείωση των τιμών βενζίνης και πετρελαίου και στην αντλία βοηθώντας τους Έλληνες καταναλωτές