Μητσοτάκης στον πρόεδρο του Λιβάνου: Η Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές – Είμαστε αδερφοί λαοί

Τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, υποδέχθηκε τη Δευτέρα (31/08) στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επίσκεψη Αούν στην Αθήνα, «επιβεβαιώνει τους βαθύτατους και ανθεκτικούς δεσμούς των λαών μας αλλά και την κοινή μας βούληση να δώσουμε στη σχέση μας ακόμα πιο ουσιαστικό περιεχόμενο», σημείωσε ο πρωθυπουργός αρχίζοντας την ομιλία του μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών.

«Η Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι «τη στήριξη αυτή επιβεβαιώνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ενέργεια, στον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την ενότητα του Λιβάνου. Συντασσόμαστε στο πλευρό σας και στην προσπάθειά σας να ενισχυθούν οι θεσμοί και να αποκατασταθεί η κρατική εξουσία στο σύνολο της επικράτειας του Λιβάνου.

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου, στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων. Η θέση μας είναι σαφής. Το ισχυρό κράτος προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο με μία κεντρική διοίκηση που θα διαφυλάττει την ασφάλεια όλων των πολιτών. Θέλω να εκφράσω την αμέριστη στήριξή μας στην πρωτοβουλίες σας και χαιρετίζω την απόφασή σας να επενδύσετε στην διπλωματία και στον απευθείας διάλογο με το Ισραήλ με αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης», υπογράμμισε.

«Η χώρα σας θα παραμείνει ψηλά τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι θα δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση εταιρικής σχέσης με τον Λίβανο και θα επιδιώξουμε οι σχετικές συζητήσεις να εκκινήσουν κατά την ελληνική Προεδρία. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σταθερότητα και την προστασία της κυριαρχίας σας. Αποδίδουμε ξεχωριστή σημασία στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου ως τον βασικό πυλώνα για την ασφάλειά του», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται δίπλα σας και είμαστε διατεθειμένοι να σας στηρίξουμε ακόμα περισσότερο».

Επίσης, ο πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι η εδραίωση της ασφάλειας δεν αρκεί από μόνη της και πως η Ελλάδα δηλώνει παρούσα στην προσπάθεια ανοικοδόμησης του Λιβάνου. «Υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου», σημείωσε, κάνοντας λόγο για τη «συναντίληψη που έχουμε η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυνδεσιμότητας».

«Η Ελλάδα πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής αλλά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ο Λίβανος πρέπει να έχει κεντρική θέση με τις αποφάσεις να λαμβάνονται από τους θεσμούς του με γνώμονα το συμφέρον του λαού του. Είμαστε αδερφοί λαοί και σήμερα καλούμαστε να δώσουμε νέα δυναμική σε αυτή τη μακραίωνη συνύπαρξη με το βλέμμα στο μέλλον», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.