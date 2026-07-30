Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στις οικογένειες των πυροσβεστών

Με την τραγική απώλεια των πυροσβεστών που έπεσαν σε ώρα καθήκοντος ξεκίνησε την εισήγησή του ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. ΟΚυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της κυβέρνησης στις οικογένειες των αδικοχαμένων πυροσβεστών και τόνισε ότι ενισχύονται οι δράσεις για την θωράκιση της χώρας απέναντι στη κλιματική κρίση.

Αναφερόμενος στην οδική ασφάλεια, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα διαχρονική πρόκληση, σημειώνοντας ότι είναι «στοίχημα διαρκείας – επί δεκαετίες η χώρα μας θρηνεί χαμένες ζωές στην άσφαλτο – πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες, πλέον, αποδίδουν».

Όπως ανακοίνωσε, «μέσα στο καλοκαίρι, θα κλιμακωθεί η καμπάνια “Θα ζήσω” και ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων. Το μήνυμα είναι ένα: απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς».

Για τη διαχείριση του νερού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι «σήμερα ψηφίζεται η σημαντική δομική μεταρρύθμιση, βάζοντας οριστικά τέλος στον αδιανόητο πολυκερματισμό», προσθέτοντας ότι «η Πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση και για τάχα εμπορευματοποίησή του, ενώ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας: «Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης, και το αίτημα αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ, θλιβερή η μικροκομματική προσέγγιση σε πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις». Προανήγγειλε, επίσης, ότι «θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για διαχείριση νερού ενόψει ΔΕΘ».

Σχετικά με τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, ο Πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι «δεν αναφέρομαι στην τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών, αλλά στην έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση και χάραξη ενός οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα μας να μην μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων».

Αναφερόμενος στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης έως τις 31 Αυγούστου, τόνισε ότι «117 έργα και ορόσημά του βρίσκονται σε εξέλιξη και όλα θα ολοκληρωθούν όπως τα έχουμε προγραμματίσει μέσα στον επόμενο μήνα».