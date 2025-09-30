Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Δίνουμε τη μάχη της αλήθειας από τα Τέμπη μέχρι την εξωτερική πολιτική

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη (30/09) προέταξε ως κυβερνητική στρατηγική τη «μάχη για την αλήθεια» από τα Τέμπη μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αμυντική και εξωτερική πολιτική.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «αμόκ παραπληροφόρησης» αναφέροντας ότι «μέχρι και τη φωτογραφία με τον Τραμπ αμφισβήτησαν ενώ δημοσιεύεται από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, αναφέροντας ότι «τα αποτελέσματα της καλής πορείας της οικονομίας επιστρέφουν στους πολίτες με μόνιμες φοροαπαλλαγές και όχι με έκτακτα επιδόματα. Όπως είπε «η Ελλάδα διανύει μια πορεία ανάπτυξης σε αντίθεση με τον κλίμα στην υπόλοιπη Ευρώπη όπου επικρατεί οικονομική ανισορροπία».

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα παραμείνουν χαμηλά και τον επόμενο μήνα.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην μείωση του ΕΝΦΙΑ που «θα μηδενιστεί σε 12.700 χωριά ενώ παράλληλα ο ΦΠΑ θα μειωθεί σε ακριτικά νησιά και αυτά τα μέτρα θα γίνουν εντός των επόμενων εβδομάδων νόμος του κράτους»

– Εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι απαλλάσσονται από το βραχνά της προσωπικής διαφοράς.

Σκληρή πολιτική για μετανάστευση – Μέτρα για τη νόμιμη είσοδο

Όσον αφορά το μεταναστευτικό ο πρωθυπουργός είπε ότι «επιλέγουμε μια σκληρή πολιτική, ενώ παράλληλα δημιουργούμε το πλαίσιο για νόμιμη μετανάστευση, γιατί έχουμε το δικαίωμα να επιλέγουμε ποιος θα εισέλθει στη χώρα» και πρόσθεσε: «Απλοποιούμε διαδικασίες αξιοποιώντας και νέα εργαλεία όπως η tech βίζα για να προσελκύσουμε στη χώρα εργαζόμενους που θέλουν να εργάζονται από την πατρίδα μας».

Ποιοτική αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων

Όσον αφορά το πεδίο των εξοπλισμών ο πρωθυπουργός είπε ότι «την Πέμπτη στη Βουλή θα συζητήσουμε τέταρτη φρεγάτα Behlara μαζί με εκσυγχρονισμό προηγουμένων. Είμαστε επίσης σε συζήτηση με την Ιταλία για 2+2 φρεγάτες και αυτή είναι η καλύτερη έμπρακτη απάντηση που δείχνει ότι είναι προτεραιότητα η ποιοτική αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν άλλη εικόνα».

«Πάγια θέση μας η λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό»

Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στη συμφωνία Τραμπ- Νετανιάχου για την ειρήνευση στη Γάζα λέγοντας ότι «ότι είναι ένα θετικό βήμα» υπενθυμίζοντας ότι η πάγια θέση της Ελλάδας είναι η λύση των δύο κρατών είναι αυτή που θα φέρει μόνιμη ειρήνη στην περιοχή

Ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, που αφορά 4 εκατ. Έλληνες, μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες, αλλά και ειδικά τους νέους.