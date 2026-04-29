Μητσοτάκης στο Yπουργικό: Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες της Βουλής

Σαφές μήνυμα για τα όρια και τις αρμοδιότητες του επιτελικού κράτους έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο, επαναφέροντας τη συζήτηση για τον ρόλο των βουλευτών και τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των κυβερνητικών πολιτικών.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το επιτελικό κράτος αφορά αποκλειστικά την εκτελεστική εξουσία και όχι τη νομοθετική, σημειώνοντας ότι «άλλες είναι οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης και άλλες της Βουλής», όπως αυτές καθορίζονται με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η συνεργασία κυβέρνησης και κοινοβουλευτικής ομάδας έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σε πολιτικές που απαιτούν τοπική γνώση και εμπλοκή.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη διαβούλευση για τις ορεινές περιοχές και τη νησιωτικότητα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν συμμετάσχει ενεργά, κάτι που, όπως είπε, αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπροσώπου κάθε περιφέρειας. «Θέλουμε ακριβώς τη συμμετοχή του βουλευτή στο πώς μπορεί να αγωνιστεί για την ανάπτυξη και την προκοπή της περιοχής του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η διάκριση των εξουσιών είναι θεμελιώδης και ότι το επιτελικό κράτος δεν υποκαθιστά τη Βουλή, αλλά λειτουργεί εντός των συνταγματικών ορίων της εκτελεστικής εξουσίας. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «σε αυτή την περίπτωση η στενή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών μας και της κεντρικής κυβέρνησης για την εκπόνηση αυτών των σχεδίων αποκτά ξεχωριστή σημασία».