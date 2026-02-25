Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ:«Εσείς οι Εβρίτες κρατήσατε τη χώρα και την Ευρώπη ασφαλή το 2020»

«Το 2020, που η Ελλάδα δέχτηκε μία υβριδική επίθεση στον Έβρο, καταφέραμε και ασφαλίσαμε τότε τη χώρα και αποτρέψαμε μία εξέλιξη η οποία, πιστεύω, ότι θα είχε δραματικές επιπτώσεις όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και συνολικά για την Ευρώπη, τότε, ουσιαστικά, έγινε το πρώτο βήμα για την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρώπης», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτηση που είχε με τέσσερις πολίτες, στο πλαίσιο του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, με θέμα «Ασφαλής Ελλάδα».

«Τίποτε από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη δική σας βοήθεια. Εσείς οι Εβρίτες κρατήσατε τη χώρα και την Ευρώπη ασφαλή», είπε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους κατοίκους του Έβρου.

Αναφερόμενος στις ενέργειες πού έγιναν για την ασφάλιση των συνόρων, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Είπαμε θα φτιάξουμε φράχτη. Δεν μας δίνει η Ευρώπη λεφτά; Θα τον φτιάξουμε με δικά μας λεφτά. Και τον φτιάξαμε».

Ταυτόχρονα, δεσμεύτηκε ότι ο φράχτης θα συνεχιστεί για να καλύψει όλο το μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Έβρο, ενώ θα προστεθούν άτομα για τη φύλαξη των συνόρων, θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός και θα διατεθούν επιπλέον τεχνικά μέσα.