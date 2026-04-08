Μητσοτάκης στο CNN: Η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχτεί διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο CNN και τη δημοσιογράφο Christiane Amanpour, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και το μέλλον της διατλαντικής συμμαχίας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα συνυπέγραψε μια κοινή δήλωση που καλωσορίζει την εκεχειρία και ελπίζει πράγματι ότι αυτή η δεκαπενθήμερη εκεχειρία θα καταλήξει σε μια μόνιμη ειρήνη» και πρόσθεσε ότι «είμαστε αισιόδοξοι».

Ωστόσο, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση στον Λίβανο, τονίζοντας ότι «είναι ξεκάθαρο σε μένα και στην Ελλάδα ότι η επίθεση του Ισραήλ που λαμβάνει χώρα επί του παρόντος είναι αντιπαραγωγική» και υπογράμμισε πως «αν θέλουμε πραγματικά να μιλήσουμε για μια τελική εκεχειρία στην περιοχή, θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η συνέχιση των επιθέσεων αποδυναμώνει τη λιβανέζικη κυβέρνηση, λέγοντας ότι «το μόνο που πετυχαίνει το Ισραήλ είναι να δίνει στην Χεζμπολάχ μια νέα πλατφόρμα για να εκφραστεί», ενώ προειδοποίησε πως «αν συνεχίσουν οι επιθέσεις θα οδηγηθούμε σε μια ανθρωπιστική κρίση».

Αναφερόμενος στις σχέσεις με το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι «έχουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ, αλλά οι φίλοι πρέπει να είναι ειλικρινείς μεταξύ τους» και εξέφρασε την ελπίδα «ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα σταματήσουν το ταχύτερο δυνατό».

Η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχτεί διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Όπως είπε, «είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο και εγώ πάντα ήμουν υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας» και ξεκαθάρισε ότι «τα Στενά του Ορμούζ ήταν πάντα στενά ελεύθερης κυκλοφορίας και πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουν έτσι και στο μέλλον».

Απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων, τονίζοντας ότι «δεν πιστεύω ότι η διεθνής κοινότητα θα είναι έτοιμη να αποδεχτεί να επιβάλει διόδια στο Ιράν» και πρόσθεσε πως «αυτό θα ήταν απολύτως απαράδεκτο». Παράλληλα, εκτίμησε ότι «είναι πιθανό να καταλήξουμε σε μία ξεχωριστή διεθνή συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ», υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί να περιλαμβάνει ένα τέλος που θα πρέπει να πληρώνουν τα πλοία».

Ελλάδα και Γαλλία θα ηγηθούν της πρωτοβουλίας επαναπροσδιορισμού του ΝΑΤΟ

Σε ό,τι αφορά τις διατλαντικές σχέσεις και το ΝΑΤΟ, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «πιστεύω βαθιά στην μακροζωία της διατλαντικής συμφωνίας», αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις προκλήσεις. Αναφέρθηκε και στις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι «ως αποτέλεσμα πρωτοβουλιών που έχει πάρει ο Αμερικανός πρόεδρος, η Ευρώπη έχει καταφέρει να συσπειρωθεί όσον αφορά την άμυνα».

Τόνισε ότι «η Ευρώπη καταβάλλει πάνω από 3% του ΑΕΠ» για την άμυνα και υπογράμμισε πως «υπάρχει ιδιαίτερη δυναμική στην Ευρώπη να αναπτυχθεί ο πυλώνας της στρατηγικής αυτονομίας». Καταλήγοντας, επισήμανε ότι «πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα της άμυνας στην Ευρώπη πολύ πιο σοβαρά» και ότι «θα πρέπει να επιτευχθεί μια διαφορετική ισορροπία στο ΝΑΤΟ που θα είναι προς συμφέρον ολόκληρης της συμμαχίας».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «χρειάζεται μια νέα προσέγγιση στο ΝΑΤΟ, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα της Συμμαχίας», επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να πρωτοστατήσει σε αυτή την προσπάθεια, σε συνεργασία με άλλες χώρες». Παράλληλα, αποκάλυψε πως «έχουν ήδη ξεκινήσει προκαταρκτικές επαφές με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, καθώς η Γαλλία αποτελεί τη μοναδική χώρα εντός ΕΕ με πυρηνική αποτροπή».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι «κάθε πρωτοβουλία για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα άμυνας είναι καλοδεχούμενη», διευκρινίζοντας ωστόσο πως «αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς το ΝΑΤΟ». Όπως ανέφερε, «η Συμμαχία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, γι’ αυτό και είναι αναγκαίο οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, αυξάνοντας τις αμυντικές δαπάνες και ενισχύοντας τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες».

Για απαγόρευση social media στους κάτω των 15

Ερωτηθείς για την πρωτοβουλία που παρουσίασε σήμερα σχετικά με την απαγόρευση χρήσης social media για παιδιά κάτω των 15 ετών – κίνηση που έχει καλυφθεί από μεγάλα μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως – ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε: «Πρώτη φορά έθεσα αυτό το ζήτημα πριν από 18 μήνες στον ΟΗΕ. Τότε σχεδόν κανείς δεν μιλούσε για την ψυχική υγεία των νέων. Πρόκειται για το κυρίαρχο θέμα που απασχολεί τους γονείς, ενώ ακόμη και τα ίδια τα παιδιά αναγνωρίζουν ότι ο σχεδιασμός των πλατφορμών τους οδηγεί να περνούν υπερβολικό χρόνο μπροστά στις οθόνες και να εστιάζουν την προσοχή τους εκεί».

Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ακόμη: «Ανακοινώσαμε ότι η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από την 1/1/2027 και έστειλα επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, γιατί δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε μόνοι μας – χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή υποστήριξη». Στη συνέχεια τόνισε: «Το όραμά μου είναι η ελληνική πολιτική να μετατραπεί σε ευρωπαϊκή πολιτική. Ελπίζω ότι η Ελλάδα θα ηγηθεί σε αυτό το μέτωπο και ότι οι πλατφόρμες θα αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί».