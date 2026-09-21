Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Στο κέντρο της Silicon Valley ο πρωθυπουργός – Επαφές με Nvidia, Tesla και επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη

Στο Πάλο Άλτο της Silicon Valley, την «καρδιά» της παγκόσμιας τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, μεταφέρεται το ενδιαφέρον της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά επαφών με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της υψηλής τεχνολογίας, ξεκινώντας από την Nvidia, τον παγκόσμιο κολοσσό στην κατασκευή μικροτσίπ που χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα συσκευών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Tesla, την εταιρεία του Ίλον Μασκ, η οποία πρωταγωνιστεί διεθνώς στους τομείς της καινοτομίας, της αυτοματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης συναντήσεις με επενδυτικά ταμεία που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας και χρηματοδοτούν νέες καινοτόμες επιχειρήσεις.

Η φετινή παρουσία του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ επικεντρώνεται κυρίως στην προσέλκυση επενδύσεων και στις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, έναν τομέα που μετασχηματίζει την παγκόσμια οικονομία και αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου τα βλέμματα είναι στραμμένα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αναμένονται τοποθετήσεις του για κρίσιμα ζητήματα διεθνούς πολιτικής, την ενέργεια και τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα.