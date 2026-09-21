Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη

Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στηΓενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών, ενώ κορυφώνεται με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση στις 24 Σεπτεμβρίου.

Σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, και αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, αλλά και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι δυνατότητες ενίσχυσης της διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Επόμενος σταθμός η Νέα Υόρκη

Επόμενος σταθμός θα είναι η Νέα Υόρκη, όπου σημαντικό μέρος του οικονομικού προγράμματος του πρωθυπουργού θα αφορά τις επενδύσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές που έχουν παρουσία στην ελληνική αγορά και στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα συναντηθεί με επικεφαλής και ανώτατα στελέχη μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Το πρωί της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας OceanEye, η οποία τελεί υπό τη συμπροεδρία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, και του πρωθυπουργού του Καναδά, Mark Carney.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αφορά την ενίσχυση της παρακολούθησης των ωκεανών και των θαλασσών μέσω του συνδυασμού δορυφορικών συστημάτων και ψηφιακών μοντέλων, με εφαρμογές στη συλλογή περιβαλλοντικών και κλιματικών δεδομένων και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό σε γεύμα της ελληνικής ομογένειας, το οποίο συνδιοργανώνουν 28 οργανώσεις, μεταξύ των οποίων οι AHEPA, HALC, PSEKA, AHI, HANC και HACC.

Η ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, αποτελεί την κεντρική ημέρα της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες.

Το απόγευμα, τοπική ώρα, θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της Γενικής Συζήτησης της 81ης Συνόδου, η οποία ξεκινά στις 22 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 28 Σεπτεμβρίου.

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη προβλέπονται επίσης διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, καθώς και επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Columbia.

Το μήνυμα για την ελληνική

Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα, αποπληρώνεται το δημόσιο χρέος κι έτσι θωρακίζονται και τα ελληνικά ομόλογα σε μια περίοδο αρχίζει να διαφαίνεται αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός θα τονίσει ότι η Ελλάδα είναι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις με τη σταθερότητα, με τις φορολογικές προβλέψεις που υπάρχουν για τις ξένες επενδύσεις, αλλά και για το υψηλό δυναμικό που έχει η χώρα μας στον τομέα των τεχνολογιών.

Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει το πρωί ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη στο Bloomberg.