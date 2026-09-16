Μητσοτάκης στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Στόχος ένα Σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή – Πυρά κατά της αντιπολίτευσης

Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, καλώντας τα κόμματα να στηρίξουν αλλαγές που, όπως είπε, θα επιτρέψουν στη χώρα να συμβαδίσει με τη νέα εποχή.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «παράξενο» το γεγονός ότι δεν μπορεί να διαμορφωθεί συναίνεση ακόμη και σε ζητήματα όπως η επιστολική ψήφος, υποστηρίζοντας ότι όσοι επιλέξουν το «όχι» ή το «παρών» θα στερήσουν από τη χώρα τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσει τους θεσμούς της.

Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «μηδενισμό των πάντων», σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει κοστολογημένες πολιτικές με «διαβατήριο αξιοπιστίας». Όπως ανέφερε, η συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου δικαιώνει το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε», επικαλούμενος μεταξύ άλλων τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, τις παρεμβάσεις για τις οικογένειες και τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τους τρίτεκνους.

Ειδική αναφορά έκανε και στις πολιτικές για τη νέα γενιά, μιλώντας για τη δημιουργία ενός «ριζοσπαστικού κουμπαρά» που θα ενισχύσει την κουλτούρα της αποταμίευσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.Α.Σ υποστηρίζοντας ότι, παρά τις πολιτικές τους διαφορές, οδηγούνται σε κοινές επιλογές που ενδέχεται να προκαλέσουν πολιτική αστάθεια. «Το δίλημμα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο στις επόμενες εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενός «εφιαλτικού σεναρίου ακυβερνησίας».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα έχει σήμερα μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ τη σταθερότητα, την κοινωνική συνοχή και την αμυντική της θωράκιση, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και διεθνών αναταράξεων. «Στα όπλα ενός κράτους που θέλει να πορεύεται με ασφάλεια και σιγουριά προσθέτω και τη θεσμική κανονικότητα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη διεθνή συγκυρία, επισήμανε ότι η Ελλάδα δικαιώνεται από τις δημοσιονομικές επιλογές της κυβέρνησης και από την απόφαση για ταχύτερη αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους, ενώ υπογράμμισε ότι διαψεύστηκαν όσοι προέβλεπαν πρόωρες εκλογές.

«Σκεφτείτε να βρισκόμασταν σήμερα σε προεκλογική περίοδο, με το πετρέλαιο να ακολουθεί ανοδική πορεία, δύο πολέμους σε εξέλιξη, την Ευρώπη σε αμηχανία και νέες πιέσεις στις αγορές», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «φάρο σταθερότητας» σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Κλείνοντας την ομιλία του, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά κρίσεις και δυσκολίες, διασφαλίζοντας ασφαλή σύνορα, ενεργή διπλωματία και οικονομική σταθερότητα.

Παράλληλα, απηύθυνε νέα έκκληση προς την αντιπολίτευση να αναθεωρήσει τη στάση της στη συνταγματική αναθεώρηση, αν και, όπως είπε, δεν τρέφει αυταπάτες ότι η προτροπή του θα εισακουστεί.