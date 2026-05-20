Μητσοτάκης στη συνάντηση με Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο: Aπομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντησεών τους, για ενημέρωση του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα.

Ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση» σημειώνοντας ότι ως χώρα «έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας».

Μιλώντας για την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού ανέφερε: «Δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει. Απομένει ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας».

Αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στο Ταμείο Ανάκαμψης δήλωσε: «Μέχρι τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο πρόβλημα του κόστους ζωής. Τον Ιούνιο τα 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες».