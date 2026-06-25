Μητσοτάκης στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Έχουμε υποχρέωση να είμαστε στην πρώτη γραμμή της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας

Τη σημασία της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως τα drones, και ειδικά στην εκπαίδευση της νέας γενιάς αξιωματικών ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του σήμερα το πρωί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το MIT, με επίκεντρο τις τεχνολογίες αυτόνομων συστημάτων και drones.

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μια εικόνα από το μέλλον. Είναι μια εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων, το οποίο αλλάζει δραματικά», τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις τεχνολογίες αυτόνομων drones και στα νέα επιχειρησιακά δεδομένα στις Ένοπλες Δυνάμεις που διαμορφώνονται διεθνώς.

Κάνοντας μνεία στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του ελληνικού στρατού και ναυτικού ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να παραμένει στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης προκειμένου να διασφαλίζει την εθνική της ασφάλεια. «Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση, για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τη συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων με το κορυφαίο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, MIT, δήλωσε πως μέσω αυτής της συνεργασίας τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και κυρίως οι δόκιμοι αποκτούν πρόσβαση στις καινοτόμες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων πολεμικών επιχειρήσεων. «Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μια σύμπραξη μεταξύ του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κ. Τριανταφύλλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνονται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας».

Καταλήγοντας σημείωσε: «Έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας».

Επιχειρησιακό πλεονέκτημα για τη χώρα τα drones

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτόνομων dronew θαλάσσης ως «μοναδική για την πατρίδα μας», επισημαίνοντας ότι η σειρά σεμιναρίων από καθηγητές του MIT φέρνει τους Έλληνες δόκιμους και στελέχη των Σχολών Ικάρων και Ευελπίδων σε άμεση επαφή με τη νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα.

Ο κ. Δένδιας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της τεχνογνωσίας γύρω από τα σμήνη αυτόνομων συστημάτων στη θάλασσα και πέραν αυτής, υπογραμμίζοντας ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα για τη χώρα.

«Οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πώς αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στην θάλασσα και πώς μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας, σημείωσε.

Κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων όπου διεξάγεται, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «MIT-TRITON Summer School: Marine Robotics & Autonomous Systems Training Program τον συνόδευσαν εκτός από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημερώθηκε για τις δύο ενότητες της διδακτέας ύλης, οι οποίες αφορούν αφενός τον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό σχεδιασμό ρομποτικών συστημάτων και αφετέρου την αυτονομία, τους αισθητήρες και την επικοινωνία σε θαλάσσιο περιβάλλον. Παράλληλα ξεναγήθηκε στα εργαστήρια και στο λιμανάκι της Σχολής, όπου οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν δοκιμές με αυτόνομα συστήματα, αποκτώντας πρακτική εμπειρία, για παράδειγμα σχετικά με τα «σμήνη» drones.

Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους καθηγητές του προγράμματος, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στελέχη του Λιμενικού Σώματος που συμμετέχουν, όπου τονίστηκε ότι τετοιες εκπαιδεύσεις συμβάλλουν στην συγκρότηση ενός πυρήνα ενστόλων που είναι εξειδικευμένοι στις νέες, εξελισσόμενες τεχνολογίες αλλά και εξοικειωμένοι με την πρακτική εφαρμογή τους. Συζητήθηκε ακόμη η προσαρμογή των θαλάσσιων drones στις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής μας και εναλλακτικές χρήσεις αυτόνομων οχημάτων, για παράδειγμα προς όφελος της εμπορικής ναυτιλίας.

Ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Υποναύαρχος Ιωάννης Ρέτσας, σημείωσε πως τα υλικά και τα συστήματα που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος θα παραμείνουν στη χώρα μας, συμβάλλοντας τόσο στη διάχυση της τεχνογνωσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και στην αναπαραγωγή της εκπαίδευσης για επόμενες τάξεις στελεχών, αναβαθμίζοντας παράλληλα τον ρόλο των στρατιωτικών Σχολών.