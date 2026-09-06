Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για τη λειτουργία του σιδηρόδρομου: Προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας για ασφαλή σιδηρόδρομο

Σε ερώτηση για τη λειτουργία τωντρένων μετά το δυστύχημα τωνΤεμπών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, είπε: «Έγινε το πρώτο δρομολόγιο με πλήρη τηλεδιοίκηση και ηλεκτρονική σήμανση στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε. Και αν μας πήρε παραπάνω χρόνο, και το ξέρετε φαντάζομαι, είναι γιατί την γραμμή την πήρε Ντάνιελ. Την πήγαμε 18 μήνες πίσω, διότι έπρεπε να την ξαναφτιάξουμε τη γραμμή όλη από την αρχή. To ETCS έχει εγκατασταθεί από απομένει να πιστοποιηθεί και από τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμου. Είναι ένα συμπληρωματικό σύστημα ασφάλειας και θέλω να θυμίσω ότι λίγα τρένα στην Ευρώπη το έχουν».

«Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να είμαστε συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας και να έχουμε ένα σιδηρόδρομο, ο οποίος θα είναι σύγχρονος και πραγματικά ασφαλής, τουλάχιστον στο δίκτυο κορμού. Και ως προς την τηλεδιοίκηση τουλάχιστον πετύχαμε πλήρως το χρονοδιάγραμμα, το οποίο είχαμε θέσει και νομίζω ότι όταν μπουν και οι καινούργιοι συρμοί πια στην γραμμή, γιατί αυτό βλέπει τελικά ο επιβάτης, νομίζω ότι θα εμπιστευτεί και πάλι τον ελληνικό σιδηρόδρομο για τις μεταφορές του» πρόσθεσε.

Υπενθύμισε ότι το έργο αφορά και τα εμπορεύματα: «Είναι σημαντική προτεραιότητα, γιατί είμαστε κέντρο logistics και τα λιμάνια μας πρέπει να είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο κορμού».