Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα – Να μην συγχέουμε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές, τι είπε για τα σχολικά βιβλία

Στη συζήτηση για τη λεγόμενη «woke ατζέντα», με αφορμή την κριτική που έχει ασκηθεί στην κυβέρνηση για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριώναλλά και για τα νέα σχολικά βιβλία, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να διαχωρίσει τη νομοθετική πρωτοβουλία για την ισότητα στον γάμο από τις υπερβολές που, όπως είπε, έχουν καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από τη «woke ατζέντα».

«Έχω περάσει από την Αμερική, από τα φιλελεύθερα πανεπιστήμια της Αμερικής και ξέρω τις υπερβολές της ατζέντας στην Αμερική», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Δεν υπάρχει ατζέντα στην Ελλάδα».

Ο κ. Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός ότι η κυβέρνηση δεν υιοθετεί μια τέτοια ατζέντα, σημειώνοντας: «Αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναζωπύρωση της συζήτησης γύρω από τα σχολικά βιβλία, τονίζοντας ότι τα νέα βιβλία θα κυκλοφορήσουν από την επόμενη χρονιά και πως αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Όπως είπε, εφόσον εντοπιστούν λάθη, αυτά θα διορθωθούν.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε, τέλος, ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται τεχνητές αφορμές κοινωνικού διχασμού, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες από τις σχετικές αντιπαραθέσεις δεν αντανακλούν ούτε τις θέσεις της κυβέρνησης ούτε τις απόψεις της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.