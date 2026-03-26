Μητσοτάκης: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου

Στην 6η κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019 προχωρά η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης (26/3). Ο νέος κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μηνιαίως, καταγράφοντας αύξηση 40 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, που αντιστοιχεί σε σχεδόν μισό μισθό ετησίως, ή πάνω από 3.780 ευρώ συνολικά. Η σωρευτική πρόοδος από το 2019 ανέρχεται σε 41,5%.

H εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο:

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η νέα αύξηση δεν περιορίζεται στον κατώτατο μισθό, αλλά επηρεάζει ανοδικά και τις τριετίες, τα μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο και τα επιδόματα. Στόχος της κυβέρνησης για το 2027 είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.500 ευρώ, ενώ ο βασικός μισθός θα διαμορφωθεί στα 950 ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στην Ελλάδα οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.

Το υπουργείο Εργασίας έχει προγραμματίσει αναλυτική συνέντευξη τύπου στις 15:00, όπου θα παρουσιαστούν λεπτομέρειες και παραδείγματα εφαρμογής των νέων μέτρων.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι, σε τόσο σύνθετη διεθνή συγκυρία, η εθνική ισχύς που εκπέμπεται πέραν των συνόρων πρέπει να στηρίζεται στην εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. «Η δύναμη», τόνισε, «είναι να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα που αλλάζουν τον κόσμο, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου».