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Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Στα 500 ευρώ από 300 ευρώ τον μήνα αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με νέα ανάρτησή του στα Social Media.

Το ποσό αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση.

Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα έξι μήνες τον χρόνο θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα €1.000, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.

Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας έτσι και ολόκληρη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.

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