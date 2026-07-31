Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών

Στα 500 ευρώ από 300 ευρώ τον μήνα αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με νέα ανάρτησή του στα Social Media.

Το ποσό αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση.

Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα έξι μήνες τον χρόνο θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα €1.000, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.

Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας έτσι και ολόκληρη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.