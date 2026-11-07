Μητσοτάκης: Σηκώνει το γάντι Τσίπρα, κάνει περιοδείες με εσωκομματικά μηνύματα

Περιοδείες του πρωθυπουργού σε Καλαμάτα, πολιτική έδρα του Αντώνη Σαμαρά και Σέρρες, “ρίζα του καραμανλισμού”

Toυ Βαγγέλη Πλάκα

Στον… πρώην υπουργό Δικαιοσύνης κυβέρνησής του, Σταύρο Κοντονή παραπέμπει το Μαξίμου τον Αλέξη Τσίπρα για απαντήσεις για τη διαφθορά που στο πλαίσιο της στρατηγικής της επιχειρεί να σηκώσει το τελευταίο διάστημα η ΕΛΑΣ. Στην κυβέρνηση έχουν αποφασίσει να σηκώσουν το γάντι και να απαντούν στους ίδιους υψηλούς τόνους στον πρώην πρωθυπουργό με στόχο να μην εμπεδωθεί στην κοινωνία η άποψη πως η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τα φαινόμενα διαφθοράς. Παράλληλα, εκτιμώντας πως το rebranding του κ. Τσίπρα απέτυχε και επιστρέφει στην οξεία ρητορική, θα απαντούν συνεχίζοντας να θυμίζουν τα πεπραγμένα της περιόδου διακυβέρνησής του. Άλλωστε όσο πιο αριστερά στρίβει ο Αλέξης Τσίπρας τόσο το καλύτερο για το κυβερνών κόμμα…

“Ας καλέσει ο κ. Τσίπρας τον δικό του υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, ο οποίος επωνύμως και επανειλημμένως έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι ήταν ακραίο σημείο διαπλοκής οι μεθοδεύσεις και φωτογραφικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα του 2019, για να του δώσει όλες τις λεπτομέρειες”, αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη. Ο δε κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε: “θεωρώ ότι είναι καλό να το βάλει μέσα στη θήκη, στο θηκάρι, το ηθικόμετρο ο κ. Τσίπρας, γιατί θεωρώ ότι είναι ο τελευταίος διατελέσας πρωθυπουργός της χώρας που μπορεί να το κάνει αυτό. Και η απάντηση είναι πολύ απλή. Είναι αυτή που έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Είναι μία εκ των απαντήσεων. Γιατί υπάρχουν και άλλα πολλά που μπορούμε να πούμε, τα παρα- υπουργεία Δικαιοσύνης, τα οποία οι ίδιοι οι δικοί του Υπουργοί τα έχουν αναφέρει, η σκευωρία Novartis, το γεγονός ότι έχει δύο Υπουργούς καταδικασμένους από το ειδικό δικαστήριο για ξεκάθαρα ζητήματα τέτοια, όχι για μια τροχαία παράβαση. Για παράβαση καθήκοντος. Κορυφαίο για εμένα όλων, όχι το μοναδικό, ήταν ο Ποινικός Κώδικας”.

Περιοδείες με συμβολισμό

Στο μεταξύ στη Νέα Δημοκρατία βρίσκονται και κινούνται σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς όπως αποτυπώθηκε και στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας την προηγούμενη Δευτέρα στην Πειραιώς. Σε αυτήν ο κ. Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλλων, πως «τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη», επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει άλλος κομματικός σχηματισμός που να είναι τόσο άρτια οργανωμένος.

Ο γραμματέας της ΠΕ Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε απολογισμό των δράσεων και περιοδειών του προηγούμενου εξαμήνου ενώ σχεδιάζει και ανανέωση του κομματικού μηχανισμού.

Σταθερό παραμένει το πρόγραμμα των περιοδειών τόσο υπουργών και βουλευτών όσο όμως και του ίδιου του πρωθυπουργού. Μάλιστα την Πέμπτη ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην Μεσσηνία, έδρα του Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή το συνέδριο της ΚΕΔΕ πραγματοποιώντας όμως ευρύ πρόγραμμα επισκέψεων. Αύριο Κυριακή είναι προγραμματισμένη περιοδεία του στις Σέρρες, “ρίζα του καραμανλισμού”.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 7-11-2026)