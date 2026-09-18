Μητσοτάκης σε Τασούλα: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

«Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα , θα είναι διπλή η παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα και θα συνεχιστεί και η στήριξη στο diesel», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις.

«Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, δηλώνοντας: Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «θα συνεχιστεί και η στήριξη στο diesel».



«Θα θέσω μετ’ επιτάσεως το θέμα του ΕΦΚ στην Ευρώπη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το ζήτημα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ΕΦΚ χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη.

«Θα θέσω μετ’ επιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», είπε, εξηγώντας ότι προσωρινή μείωση μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον συμφωνηθεί συνολική ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων. «Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες», υπογράμμισε.