Οι ιστορικοί δεσμοί Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη διεύρυνση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, του εμπορίου και της ναυτιλίας, αποτέλεσαν το περιεχόμενο του σύντομου διάλογου που είχαν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου .

Ο πρωθυπουργός καλωσόρισε τον Αμερικανό υπουργό και του έδωσε συγχαρητήρια για την ομιλία του στην Πνύκα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ και το πώς έχουν περάσει πέρα από το στάδιο των ζητημάτων πολιτικής και ασφάλειας, με αναφορά στα θέματα ενέργειας και άλλα που αφορούν τις σχέσεις των δύο χωρών.

«Η ομιλία σας θα ανηχήσει πέρα από το σημείο όπου εκφωνήθηκε», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Απαντώντας, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι είχε την ευκαιρία να εκφωνήσει ομιλία σε τόσο ιστορικό σημείο, «δεν περίμενα ότι θα είχα τη δυνατότητα».

Ιστορική η συμμαχία ΗΠΑ και Ελλάδας, χτίζεται πάνω σε ισχυρούς πυλώνες και αναπτύσσεται σε χώρους όπως η ενέργεια, με αμοιβαία επωφελείς τρόπους, πρόσθεσε ο υπουργός.

Συμφωνούμε πάνω στα ίδια προβλήματα και στις λύσεις τους, κατέληξε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο Pool AP

Αναλυτικά ο διάλογος:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καταρχάς, καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια για μια πραγματικά, πραγματικά εντυπωσιακή ομιλία. Νομίζω ότι ανέδειξε όχι μόνο τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας, αλλά και, πιστεύω, το χρέος που ο δυτικός κόσμος οφείλει στην αρχαία Αθήνα.

Θυμάμαι ότι επισημάνατε πως ήσασταν μέλος της επιτροπής υποδοχής όταν είχα την ευκαιρία να μιλήσω σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου και τότε είχα μιλήσει για αυτή την κοινή πορεία των δύο χωρών μας.

Και είμαι πολύ χαρούμενος που, αυτή τη στιγμή, οι σχέσεις μας βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς, πιστεύω, ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Δύσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσμου, των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Και υπό αυτή την έννοια, ναι, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και χαίρομαι που η σχέση μας έχει επίσης προχωρήσει πέρα από τις παραδοσιακές συνεργασίες στον τομέα της ασφάλειας και της πολιτικής που είχαμε οικοδομήσει.

Η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους ώστε να καταστεί σημείο εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη.

Είμαστε πλέον πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για τους βόρειους γείτονές μας. Εξίσου σημαντικά είναι τα έργα συνδεσιμότητας, αλλά και ο τεράστιος ρόλος που διαδραματίζει η ναυτιλία στη μεταφορά αγαθών σε όλο τον κόσμο.

Και, φυσικά, υπάρχει το κοινό μας συμφέρον για τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, η οποία είναι κρίσιμη για τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας.

Αυτοί είναι μόνο ορισμένοι από τους τομείς στους οποίους έχουμε κοινά συμφέροντα. Είμαι, όμως, πολύ χαρούμενος που ο Στρατηγικός Διάλογος μπόρεσε να καλύψει όλα αυτά τα ζητήματα.

Και πάλι, καλώς ήρθατε στην Αθήνα και συγχαρητήρια για μια ομιλία που πιστεύω ότι θα έχει απήχηση πολύ πέρα από τον τόπο στον οποίο εκφωνήθηκε».

Μάρκο Ρούμπιο: «Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την υποδοχή και για την ευκαιρία να μιλήσω σε έναν τόσο ιστορικό χώρο. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα είχα την ευκαιρία να το κάνω και θεωρώ ότι ήταν σημαντικό.

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όμως, αυτό συνδέεται με το βασικό θέμα της σημερινής μας συζήτησης, που είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Και δεν είναι απλώς μια συμμαχία με μακρά ιστορία. Θεμελιώθηκε πάνω σε έναν πολύ ισχυρό πυλώνα κοινής κουλτούρας και κοινών αξιών και έκτοτε γίνεται συνεχώς ισχυρότερη, όπως είπατε.

Έχει επεκταθεί πέρα από τα ζητήματα άμυνας, στα οποία ανέκαθεν συνεργαζόμασταν, και πέρα από τα διπλωματικά ζητήματα, στα οποία επίσης συνεργαζόμασταν πάντα. Πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια.

Και, όπως είπατε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες αστάθειας γύρω σας σε αυτή την περιοχή. Το γεγονός ότι έχουμε εδώ έναν τόσο ισχυρό εταίρο και μπορούμε να συνεχίσουμε να οικοδομούμε αυτή τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή είναι πολύ σημαντικό.

Πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην οικονομία, στην ενέργεια και στο εμπόριο, τα οποία θα είναι επωφελή τόσο για τον ελληνικό όσο και για τον αμερικανικό λαό. Και αναζητούμε συνεχώς τέτοιες ευκαιρίες.

Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη συμμαχία μας -γιατί όταν χρησιμοποιούμε τον όρο “συμμαχία” μπορεί να ακούγεται σαν να πρόκειται απλώς για μια διπλωματική σχέση- είναι ότι τη συνεργασία μας στηρίζει μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση.

Συμφωνούμε ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Συμφωνούμε ότι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες και, τις περισσότερες φορές, συμφωνούμε και ως προς τις σωστές λύσεις.

Όταν έχεις τέτοιους εταίρους, πέρα από τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που αποτελούν το θεμέλιο της σχέσης μας, υπάρχουν πολλά για τα οποία μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι.

Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και προσβλέπω στη συνέχιση της ενίσχυσης αυτής της σχέσης».