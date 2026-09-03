Μητσοτάκης σε Κόστα: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, δεν δέχεται υποδείξεις για την αμυντική θωράκιση

Τα τρέχοντα ευρωπαϊκά ζητήματα και οι διεθνείς εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της ΕΕ Αντόνιο Κόστα το απόγευμα της Πέμπτης (3/9) με τον Έλληνα πρωθυπουργό να στέλνει σαφή μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, αλλά και ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή κατά κρατών – μελών της ΕΕ.

Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα και στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της, στο έδαφός της.

Μάλιστα, σημείωσε: «Θυμίζω ότι όρο συμμετοχής στο πρόγραμμα safe είναι να μη θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών – μελών. Να ενημερώσω και τον κύριο πρόεδρο για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων ειδικά στο Αιγαίο. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι άλλωστε προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας».

Χαρακτηριστικά, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε για τις προκλήσεις της Άγκυρας: «Δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της κυριαρχίας. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, αλλά αυτή θα πρέπει να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Η πατρίδα μου είναι ειρηνική χώρα, που δεν συνιστά απειλή για κανέναν και δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση».

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα, δαπανώντας λιγότερα»

Παράλληλα αναφέρθηκε στην προετοιμασία της Αθήνας για την προεδρία της στο Συμβούλιο με αίσθηση ευθύνης, τονίζοντας ότι η χώρας μας είναι έτοιμη να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των κοινών προτεραιοτήτων.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Αντόνιο Κόστα συζήτησαν το ζήτημα της διαπραγμάτευσης για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2028-2034:

«Επιβάλλεται να πετύχουμε μια πολιτική συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Η κυπριακή προεδρία έχει βάλει τις βάσεις, αναμένουμε τις προτάσεις τις ιρλανδικής προεδρίας με το ύψος του προϋπολογισμού και την κατανομή των πόρων, Πρέπει να πιέσουμε όλοι να πετύχουμε τις απαραίτητες συναινέσεις. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό».

«Για να το πω απλά δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα, δαπανώντας λιγότερα. Για εμάς πολιτικές που στηρίζουν τη σύγκλιση διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη αφορά όλες τις χώρες της περιφέρειας της Ένωσης, αλλά ωφελούν και τις χώρες που βρίσκονται στον πυρήνα της κοινής μας ευρωπαϊκής οικογένειας».

«Πάντα έτοιμοι για νέα κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία»

«Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στην ανάγκη να έχουμε επαρκείς πόρους για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα και την αντιμετώπιση συνεπειών της κλιματικής κρίσης, Φέτος πολλές χώρες επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές, η πατρίδα μου απέφυγε τα χειρότερα αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι μια διαρκής πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γνωρίζουμε ότι για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τους πόρους της συνοχής της κοινής αγροτικής πολιτικής, να χρηματοδοτήσουμε τις νέες μας προτεραιότητες, χρειαζόμαστε αύξηση των ιδίων πόρων.

Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με διάθεση να καταθέσουμε νέες δημιουργικές προτάσεις, όπως την πιθανή αξιοποίηση από έσοδα των δημοπρασιών για τη χρήση των συχνοτήτων του φάσματος 5G ΚΑΙ 6G. Είμαστε πάντα έτοιμοι να εξετάσουμε τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Θα το ξαναπώ πιστεύω ότι κοινά ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, όπως η Άμυνα, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από νέα εργαλεία κοινού δανεισμού».