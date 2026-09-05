Μητσοτάκης: Το σχέδιο για τη ΔΕΘ είναι πράγματι οραματικό και για την Έκθεση και την πόλη συνολικά

Μεγάλη πρόκληση η τήρηση του χρονοδιαγράμματος – το 2030, που είναι μια ημερομηνία ορόσημο σε επίπεδο συνολικού πολιτικού αφηγήματος, για να μπορούμε να μιλήσουμε για μια παρέμβαση, η οποία θα αλλάξει συνολικά όλη την όψη της πόλης

Καθιστά την ΔΕΘ και τον εκθεσιακό αυτό χώρο μοναδικό για τα δεδομένα πολλών μεγάλων πόλεων

Αυτή εξαρχής ήταν και η πρόθεσή μας, να μπορέσουμε να κρατήσουμε την Έκθεση στον χώρο που βρίσκεται εδώ και 100 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε την ανάπλαση της ΔΕΘ, ως μια ευκαιρία για μια πολύ μεγάλης εμβέλειας αστική παρέμβαση στην ίδια την πόλη.

Άρα, εδώ έχουμε πραγματικά την ευκαιρία όχι μόνο να κάνουμε μια μεγάλης κλίμακας ανάπλαση, αλλά να τοποθετήσουμε τις υποδομές της ΔΕΘ στο επίκεντρο των αντίστοιχων ανταγωνιστικών χώρων σε όλη την Ευρώπη και προφανώς να αυξήσουμε και πολύ τον εμπορικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης χαρακτήρισε “κατάκτηση” το γεγονός ότι έγινε διαβούλευση και εισακούστηκαν οι απόψεις των φορέων της πόλης για την ανάπλαση. Μεγαλύτερη “κατάκτηση” είπε πως είναι και το ότι “υπάρχει αποφασιστικότητα και μπορούμε να σταματούμε τις συζητήσεις για να κάνουμε αυτά που θέλουν οι πολίτες”.

“Ανοίγουμε το κεφάλαιο της ΔΕΘ του επόμενου αιώνα”, είπε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Χρήστος Τσεντεμείδης, ο οποίος ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα χαρακτηριστικά της φετεινής διοργάνωσης και το έργο της ανάπλασης του χώρου και της δημιουργίας του μητροπολιτικού πάρκου.

Σχετικά με το σχέδιο για το μέλλον της ΔΕΘ-Helexpo και το όραμα για τη Θεσσαλονίκη μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Μαυρομμάτης.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή αγιασμού για την έναρξη λειτουργίας της 90ης ΔΕΘ, όπου χοροστάτησε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθλομαίου.