Μητσοτάκης: “Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο”

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος μέσω βίντεο σε Αμερικανούς επενδυτές στο πλαίσιο του 23ου ετήσιου συνεδρίου της Capital Link με τίτλο “A New Era – A New Direction For Greece” το οποίο πραγματοποιείται σήμερα στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως “Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα”.

Συνέχισε ωστόσο λέγοντας πως “τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο”.

Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στα τρία χρόνια διακυβέρνησης υπογράμμισε πως “υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το επόμενο έτος”.

Και συνέχισε λέγοντας: Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις παραμένει αμείωτη.

Ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας ότι “η Ελλάδα όντως εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα – ανεξάρτητα από το πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια”.

Αναλυτικά όλο το μήνυμα του πρωθυπουργού

Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς με την ευκαιρία του 23ου ετήσιου Capital Link. Το πρώτο που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία μετά από δύο διαδοχικά ψηφιακά φόρουμ.

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει. Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον του.

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το 2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα.

Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο.

Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό μέχρι τα datacenters, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα αντίστοιχα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν -αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του braindrain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά.

Κυρίες και κύριοι,

Το 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως Πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα.

Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το επόμενο έτος.

Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις παραμένει αμείωτη.

Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα “Ελλάδα 2.0”, το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.

Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα – ανεξάρτητα από το πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια.

Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό.

Και σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων.

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία.