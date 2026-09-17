Μητσοτάκης: «Πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή χαμηλότερη από το 1,75 – Έρχεται και αύξηση στο επίδομα»

Σε άμεσα μέτρα στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα και να «βγει» ελαφρώς ευκολότερα, ο δύσκολος χειμώνας που είναι μπροστά, προχωρά η κυβέρνηση, όπως έκανε γνωστό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε ο πρωθυπουργός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, προανήγγειλε στοχευμένες κινήσεις που έχουν «κλειδώσει» και θα ισχύσουν από τον Οκτώβριο και θα επιτρέψουν να ανοίξει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ανά λίτρο..

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε διπλή παρέμβαση, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διυλιστήρια. «Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν συγκεκριμένες εξαγγελίες και από το υπουργείο Οικονομικών και από το υπουργείο Περιβάλλοντος», είπε, προσθέτοντας ότι «θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και από την κυβέρνηση και από τα διυλιστήρια».

Εμφανίστηκε μάλιστα βέβαιος για το αποτέλεσμα: «Είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75».

Παράλληλα, ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο diesel και για τον Οκτώβριο.

Συνοπτικά η στήριξη από κυβέρνηση και διυλιστήρια θα αφορά:

– Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει χαμηλότερα από 1,75 που έκλεισε πέρυσι

– Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης

– Επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

– Επέκταση στο Diesel και τον Οκτώβριο

Εξετάζεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης από την κυβέρνηση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια υπουργεία.

Στόχος, όπως εξήγησε, είναι να διασφαλιστεί ότι η κρατική παρέμβαση θα περάσει σε ολόκληρη την αλυσίδα, από την εμπορία έως τα πρατήρια, και τελικά στην τιμή που θα πληρώσει ο καταναλωτής.

«Θα στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το κόστος της θέρμανσης στην κορυφή των προβλημάτων που προκαλεί η ενεργειακή πίεση, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει για τη στήριξη των νοικοκυριών.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη λογική διατήρησης δημοσιονομικών εφεδρειών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να κινείται προσεκτικά «γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας».

«Η Ελλάδα εξαίρεση σε μια ασταθή παγκόσμια οικονομία»

Για για το διεθνές οικονομικό περιβάλλον/αγορά ομολόγων: «Η Ελλάδα σε ένα περιβάλλον διεθνούς αναταραχής είναι η εξαίρεση – είμαστε πιο ασφαλείς από άλλες χώρες, δανειζόμαστε φθηνότερα από Ιταλία και Γαλλία – είμαστε εξασφαλισμένοι και σε επίπεδο ασφαλείας τροφοδοσίας καυσίμων»

Για για εκλογές και συνεργασίες: «Είναι σημαντικό την επόμενη των εκλογών να έχουμε κυβέρνηση – δεν είναι αυτονόητο, η μόνη ρεαλιστική πρόταση είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία – μεταξύ της προεκλογικής περιόδου και της Δευτέρας μεσολαβούν οι εκλογές, ο ελληνικός λαός θα υποδείξει την κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια «ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία» – με Βελόπουλο, Λατινοπούλου καμία καμία περίπτωση.

«Η θάλασσα λίγο αγριεύει» στα ελληνοτουρκικά

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, δίνοντας μια πρώτη απάντηση γύρω από μια πιθανή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη:

«Δεν θα συμπέσουν τα προγράμματά μας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, είπε ο πρωθυπουργός συμπληρώνοντας ωστόσο ότι «δεν αποκλείεται μια συνάντηση».

Και συνέχισε γύρω από την αναταραχή που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στις σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας:

«Εμείς δεν απειλούμε κανέναν, η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά η κατεύθυνσή μας είναι αμυντική. Δεν δεχόμαστε ωστόσο και κανέναν να μας απειλεί. Με την Τουρκία είμαστε γείτονες, δεν θα αλλάξει αυτό. Οι σχέσεις μας πρέπει να καθορίζονται από τη γεωγραφία. Η διακήρυξη των Αθηνών ήταν ένα πλαίσιο διαλόγου και ακόμα και σε περιόδους έντασης να μπορούν να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας».

Για τα 12 ναυτικά μίλια, είπε: «Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια είναι κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία».

Σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και πότε θα ξεκινήσει: «Σύντομα, η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας σηματοδοτεί τη στήριξη να προχωρήσει το έργο, είναι πολύ καλή πιστοποίηση της γεωστρατηγικής σημασίας του έργου.

«Η θάλασσα λίγο αγριεύει – εμείς αντιμετωπίζουμε την προκλητικότητα με σιγουριά και αυτοπεποίθηση – ασκούμε πολιτική στο πεδίο. Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι το να υψώνει τεχνητά προσκόμματα σε ένα τέτοιο έργο διασύνδεσης δεν την ωφελεί. Προφανώς υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά για τις επόμενες κινήσεις μας».

Για τις δηλώσεις Φλωρίδη για ακυβερνησία και ελληνοτουρκικά: «Ούτε ο κ.Φλωρίδης έθεσε, αυτό που είπε με δικό του τρόπο είναι αυτό που είπα ότι είναι πολυ σημαντικό μετά τις εκλογές να έχουμε κυβέρνηση, υπάρχει παγκόσμια αναταραχή, το γεγονός ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση δεν είνια αυτονόητο αν δει κανερίς κομματικούς συσχετισμούς η μόνη πρόταση είναι η αυτοδύναμη ΝΔ.

Έχουν αποκλείσει με πομπώδη τρόπο τη συνεργασία με τη ΝΔ. Όχι δεν είναι εκβιαστικό είναι και μία πραγματικότητα, η αυτοδύναμη ΝΔ είναι ρεαλιστική προοπτική.

Και το 2019 και 2023 οι δημοσκοπήσεις υπο εκτιμούσαν το πραγματικό ποσοστό. Και τώρα εξηγούμε ότι σε αυτές τις συνθήκες είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο αλλά φαίνετια και η μόνη, γιατί τα άλλα κόμματα δεν έχουν ρεαλιστική αντιπρόταση το μόνο που λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η ΝΔ.

Το δίλημμα τίθεται εκ των πραγματων. ΕΙΠΑ ΕΛΠΙΔΑ Ή ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ. Το να μας εμπιστευτούν και πάλι συνδέεται με ρεαλιστική προοπτική ζωές να γίνουν καλύτερες».