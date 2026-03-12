Μητσοτάκης: «Όχι» σε ανασχηματισμό και πρόωρες εκλογές– Έχουμε υπόψη και άλλα μέτρα στήριξης

Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, σημειώνει σε συνέντευξή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκλείοντας παράλληλα, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ή ανασχηματισμού.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα», σημειώσε ο πρωθυποργός, σημειώνοντας ότι εάν η σύγκρουση παραταθεί με επιπτώσεις σε ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα υπάρχουν επιπτώσεις και σε ευρωπαϊκή και σε ελληνική οικονομία.

«Μπορεί αυτή η κρίση να παραταθεί και να χρειαστεί να πάρουμε κι άλλα μέτρα. Κατά συνέπεια, ποτέ δεν ξεδιπλώνουμε όλο το φάσμα των παρεμβάσεών μας από την πρώτη στιγμή», είπε αναφερόμενος στα μέτρα της κυβέρνησης για την πάταξη της αισχροκέρδειας.

Ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο iefimerida έσπευσε να απορρίψει «κατηγορηματικά», το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, λόγω δημοσκοπικής ανάκαμψης. «Σκοπός μου να εξαντλήσω τον εκλογικό κύκλο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική σταθερότητα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα, «δεν θα οδηγήσω τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, διακινδυνεύοντας αυτό το επιχείρημα που δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις και να δράσει προς όφελος των πολιτών», σημείωσε.

«Σας ξέκοψα τις πρόωρες εκλογές, οφείλω να ξεκόψω και τον ανασχηματισμό», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτόμενος σχετικά. «Ειδικά σε μια τέτοια τεταμένη περίοδο, όπως αυτή την οποία περνάμε αυτή τη στιγμή, έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Έχουμε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο θεωρώ ότι δουλεύει ικανοποιητικά».