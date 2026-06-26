Μητσοτάκης: Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο Αδριανός Γολέμης, θα βρίσκεται στο διάστημα τα επόμενα δύο χρόνια

Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και τον συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Greece in Orbit – Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα.

«Σε δύο χρόνια ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης στο διάστημα»

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, κάνοντας λόγο για μια επένδυση με «συμβολική και ουσιαστική αξία».

Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα,τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόναςόσο και σε επίπεδο επιστημονικής προόδου.

Έμφαση στην έμπνευση των νέων και την εκπαίδευση

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη αποστολή μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά, τονίζοντας ότι ο αστροναύτης θα πρέπει να μεταφέρει «κυρίως σχολεία και νέα παιδιά», σε μια περίοδο που, όπως είπε, η νεολαία αναζητά ελπίδα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ευρεία απήχηση διεθνών διαστημικών αποστολών, όπως το πρόγραμμα Άρτεμις της NASA, επισημαίνοντας τον συμβολισμό των ελληνικών ονομασιών που χρησιμοποιούνται σε τέτοια προγράμματα.

Ελληνική έρευνα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι η παρουσία του Έλληνα αστροναύτη θα συνδεθεί με ερευνητικές δράσεις που θα αντικατοπτρίζουν τα ενδιαφέροντα της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας.

Όπως είπε, θα υπάρξει σχετική πρόσκληση ώστε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό να διεξαχθούν πειράματα με ελληνικό ερευνητικό και πιθανώς βιομηχανικό ενδιαφέρον.

«Σημαντική στιγμή για τη χώρα»

Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη «σημαντική στιγμή για τη χώρα», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα επενδύει στρατηγικά στον τομέα του διαστήματος σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

«Πιστεύω ότι δεν αφορά μόνο την εικόνα της χώρας, αλλά και την ουσία του τι μπορεί να κάνει σήμερα η επιστήμη στο διάστημα»,ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να έχουν οι διαστημικές τεχνολογίες στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και στη συνολική ανάπτυξη της χώρας, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση Greece in Orbit – Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα, με αφορμή την πρώτη ελληνική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

«Η Ελλάδα έχει κάνει άλματα στη διαστημική πολιτική»

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο της χώρας στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει «σημαντικά βήματα, θα τολμούσα να πω και άλματα» στη διαστημική της πολιτική.

Όπως ανέφερε, το 2019 «πολλοί δεν θα φαντάζονταν ότι σήμερα η Ελλάδα θα είχε αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα και ένα δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος», ενώ έκανε ειδική αναφορά στη χρηματοδότηση ύψους 350 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Πρακτικά οφέλη για πολίτες και κράτος

Απαντώντας στο ερώτημα για το πώς οι πολίτες ωφελούνται άμεσα από τις διαστημικές τεχνολογίες, ο Πρωθυπουργός ανέφερε σειρά εφαρμογών σε κρίσιμους τομείς.

Στην πολιτική προστασία, υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης παρακολούθησης φυσικών καταστροφών, ιδιαίτερα των δασικών πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι «ο έγκαιρος εντοπισμός από το διάστημα δίνει πολύ σημαντικό εργαλείο αντιμετώπισης».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πλημμύρες και σε άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν να παρακολουθούνται πιο αποτελεσματικά μέσω διαστημικών δεδομένων.

Αγροτική παραγωγή, επιδοτήσεις και κτηματολόγιο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη χρήση δορυφορικών δεδομένων για την αγροτική παραγωγή και τη διαχείριση των επιδοτήσεων.

Όπως σημείωσε, η τεχνολογία αυτή μπορεί να συμβάλει στον ακριβή εντοπισμό του τι καλλιεργείται και πού, σε συνδυασμό με το κτηματολόγιο, ώστε «να γνωρίζουμε σε κάθε τετραγωνικό μέτρο της χώρας τι ανήκει σε ποιον και τι δικαιούται να λάβει».

Άμυνα και θαλάσσια επιτήρηση

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη σημασία των διαστημικών εφαρμογών για την εθνική άμυνα, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για λόγους εμπιστευτικότητας.

Ξεχωριστή μνεία έκανε στη θαλάσσια επιτήρηση, τονίζοντας ότι για μια νησιωτική χώρα όπως η Ελλάδα η δυνατότητα παρακολούθησης κινήσεων στη θάλασσα έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, ειδικά σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων.

Καινοτομία, νέες θέσεις εργασίας και brain regain

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ακόμη στη συμβολή του διαστημικού τομέα στη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας, αλλά και στην επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό.

Όπως είπε, η ανάπτυξη του κλάδου μπορεί να προσελκύσει υψηλής εξειδίκευσης επαγγελματίες που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για να εργαστούν σε νέες τεχνολογίες.

«Μεγάλη ευκαιρία για άλμα της χώρας»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την ανάπτυξη του διαστήματος με τη συνολικότερη ψηφιακή στρατηγική της χώρας, μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές πολιτικές.

«Βλέπω στην τεχνολογία μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες που ήταν μπροστά μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα αναγνωρίζεται πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πρόοδό της στον τομέα του διαστήματος.

Αδριανός Γολέμης: «Για κάθε ευρώ που επενδύεται στο διάστημα, επιστρέφει τετραπλάσιο όφελος»

Τις προοπτικές που ανοίγονται γιανέους επιστήμονες και μηχανικούς μέσα από την ανάπτυξη της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας ανέδειξε από τη δική του πλευρά ο κ. Αδριανός Γολέμης,

Ο κ. Γολέμης χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την εξέλιξη της χώρας στον διαστημικό τομέα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα «έρχεται στην πρώτη γραμμή» και αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες με προοπτική για το μέλλον.

Όπως ανέφερε, η εμπειρία του από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος τού επιτρέπει να βλέπει από κοντά τα οφέλη των επενδύσεων στο διάστημα, τόσο για την επιστήμη όσο και για την καθημερινότητα στη Γη.

Εφαρμογές στην υγεία, την τεχνολογία και την καθημερινότητα

Ο ίδιος στάθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών που έχουν ήδη αναπτυχθεί διεθνώς αλλά και με ελληνική συμμετοχή, όπως υποσυστήματα για ρομποτικά οχήματα της NASA και αισθητήρες υγείας που χρησιμοποιούνται σε αποστολές αστροναυτών και μπορούν να αξιοποιηθούν και στην τηλεϊατρική.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τέτοιες τεχνολογίες μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή σε περιοχές της Γης με περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες.

«Το όφελος είναι διττό – τεχνολογία και επιστροφή επένδυσης»

Ο κ. Πολέμης ανέφερε ότι σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, κάθε ευρώ που επενδύεται στον τομέα της έρευνας και εξερεύνησης του διαστήματος επιστρέφει πολλαπλάσιο οικονομικό όφελος.

«Περίπου τετραπλάσιο», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η επένδυση αυτή ενισχύει τόσο την τεχνολογική ανάπτυξη όσο και την παραγωγική βάση της χώρας, συμβάλλοντας παράλληλα και στη συγκράτηση ή επιστροφή επιστημονικού δυναμικού.

Συμβουλές προς τη νέα γενιά

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι θα συμβούλευε νέους που θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στην επιστήμη ή ακόμη και στο διάστημα, ο κ. Πολέμης στάθηκε σε τέσσερις βασικές αρχές: σχέδιο, επιμονή, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και ομαδικότητα.

Όπως είπε, «δεν αρκεί ο στόχος, χρειάζεται σχέδιο και επιμονή», ενώ τόνισε τη σημασία της συνεργασίας, φέρνοντας ως παράδειγμα τη λειτουργία του ευρωπαϊκού διαστημικού οικοσυστήματος.

«Η ομαδικότητα είναι το κλειδί»

Αναφερόμενος στην εμπειρία του από τον ευρωπαϊκό χώρο, υπογράμμισε ότι «στο διάστημα δεν προχωρά κανείς μόνος του» και ότι η συνεργασία αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους διοργανωτές και το ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα για τη συμβολή τους, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια αυτή «εμπνέει τις νέες γενιές».