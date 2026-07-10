Μητσοτάκης: Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου

Με την πρωτοβουλία της μείωσης των «10 λεπτών/ λίτρο στην βενζίνη και 5 λεπτών/ λίτρο στο diesel έως το τέλος Αυγούστου» απαντά η κυβέρνηση στην πρόκληση της ακρίβειας , μεταξύ άλλων, όπως τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.

«Η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια απαντά. Δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στην στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες και έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στην βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως το τέλος Αυγούστου» επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Το κόστος ζωής, νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό

Ο πρωθυπουργός εκφράζει, παράλληλα, την ανάγκη η Πολιτεία να σταθεί «στο ύψος των περιστάσεων» την ώρα που «κόστος ζωής γίνεται παντού πεδίο μάχης και ταυτόχρονα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό».

«Δεν κλείνουμε τα μάτια στο πρόβλημα» τονίζει στην απάντησή του ο πρωθυπουργός, θέτοντας το ερώτημα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:

«Τι ακριβώς θα κάνατε εσείς για να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια;».

«Το κόστος ζωής, πρώτη προτεραιότητα όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων»

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός αναφέρεται στην ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος, σημειώνοντας πως «το κόστος ζωής αποτελεί αποστολή για όλα τα κράτη και είναι η πρώτη προτεραιότητα όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων».

Ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνει πως «η καθημερινότητα πιέζει μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών» και ότι «πολλοί συμπολίτες μας ζορίζονται στο τέλος του μήνα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση έχει στη «φαρέτρα» της και «έκτακτες παρεμβάσεις».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στην άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου. Η κυβέρνηση αντέδρασε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, αποφασίσαμε να καλύψουμε μέρος της τιμής του ντίζελ στην αντλία μαζί με το 15% της τιμής των λιπασμάτων, με το fuell pass με το οποίο 2,5 εκατ. οδηγοί αντιμετώπισαν την αύξηση στη βενζίνη με όφελος 36 λεπτών» σημείωσε.

«Έχουμε χρέος ως πολιτικό σύστημα να μην φορτώσουμε χρέος στις επόμενες γενιές όπως κανείς δεν θέλει να φορτώνει χρέη στα παιδιά του» υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στεγαστική κρίση, αναφέροντας πως «παραλάβαμε μια χώρα με πιεσμένη αγορά ακινήτων που τώρα έχει πάρει τα πάνω της γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και με πρόσθετα φορολογικά μέτρα τη στήριξε. Προς τους ιδιοκτήτες λέω: εμείς σας στηρίξαμε και αυτό που ζητάμε είναι το στοιχειώδες να μην υπάρχει φοροδιαφυγή».

«Το ότι είχαμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο μας επέτρεψε να δώσουμε και να καταβάλουμε εφάπαξ 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες και αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση ακούει το πρόβλημα. Αυξήσαμε στα 400 ευρώ το ετήσιο βοήθημα στους συνταξιούχους και στα ΑμεΑ. Στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η επιστροφή 1 ή 2 ενοικίων στους ενοικιαστές και είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει. Αυτό σημαίνει μείωση 8% στα ενοίκια» συμπλήρωσε.

Ένταση για την 13η σύνταξη

Ένταση ακολούθησε για τη 13η σύνταξη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ρωτά τον Νίκο Ανδρουλάκη:

«Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη; Ένα νούμερο θέλω. Δεν θέλω χαρτιά».

«Εγώ ζήτησα το κόστος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Φαντάζομαι το εμπιστευόμαστε για όλες τις δαπάνες της κυβέρνησης» ανέφερε.

«Είπαμε σε δύο δόσεις» απαντά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με τον πρωθυπουργό να συνεχίζει: «Τι σε 2 δόσεις; Μισή και μισή; Κατάλαβα. Η συνταξιοδοτική δαπάνη εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετησίως. Ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισ. ευρώ (σ.σ. η 13η σύνταξη). Τι λέμε τώρα; Μπακαλίστικα; Μπακαλίστικα το γενικό λογιστήριο του κράτους;» σχολίασε.

«Κρατώ ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα κοστίσει και ότι τα στοιχεία του γενικού λογιστηρίου του κράτους είναι μπακάλικα ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα» σχολίασε.

«Διεκδικείτε επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου»

«Αναπαράγετε τις χειρότερες εκφάνσεις του πολιτικού λόγου της αντιπολίτευσης. Σας έθεσα ένα ερώτημα. Η εμβληματική σας ανακοίνωση για τη 13η σύνταξη πόσο κοστίζει;» επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, για να προσθέσει: «Και μετά απορείτε γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα».

Μάλιστα, σε σκωπτικό τόνο, δήλωσε πως στο ΠΑΣΟΚ «είχατε τρία χρόνια να οικοδομήσετε έναν σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης».

«Το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους που δεν θα έπρεπε να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε επάξια των τίτλο του πολιτικού Λαζάρου» σχολίασε.

Ανδρουλάκης: Αν έβαζα έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησής σας ο τίτλος θα ήταν «ακρίβεια παντού»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην επίκαιρη ερώτησή του άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Αν έβαζα έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησής σας ο τίτλος θα ήταν ακρίβεια παντού».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει την ακρίβεια «ένα σιωπηλό φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη».

«Λέτε ότι πέφτουν πολλά χρήματα στην αγορά και γι’ αυτό προκύπτουν τα υπερπλεονάσματα. Μόνο για το 2024-2025 έφτασαν τα 8 δισ. ευρώ. Η μεγέθυνση του ΑΕΠ ξεπέρασε τόσο πολύ τους στόχους σας και απέφερε αυτά τα 8 δισεκατομμύρια; Δεν υπεραπέδωσε η ανάπτυξη αλλά η ακρίβεια» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Από τον Ιούλιο του 2019, μέχρι τον Ιούνιο του 2026, οι τιμές αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 24,5%» επισημαίνει.

«Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβρης, η ακρίβεια θα πάει διακοπές; Ποιον κοροϊδεύετε; Δώρο άδωρον το 5%, αν θέλατε θα το εφαρμόζατε άμεσα» σημειώνει αναφορικά με τις εξαγγελίες του υπουργείου Ανάπτυξης για τις μειώσεις τιμών σε βασικά είδη ανάγκης.

«Η άποψή σας ότι κάποιοι κερδίζουν όταν κάποιοι άλλοι χάνουν μας οδήγησαν στο σημερινό κόστος ζωής» επισημαίνει.