Μητσοτάκης: Μειώνεται το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ για τον επόμενο χρόνο

Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ για τον επόμενο χρόνο αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μία περίοδο κατά την οποία καταγράφονται διεθνώς αυξητικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας.

Όπως ανέφερε, η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό τιμολόγιό της για τον επόμενο χρόνο διαμορφώνεται στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα, με πάγιο 3,5 ευρώ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι σε διαφορετικές συνθήκες οι διεθνείς αυξήσεις στην ενέργεια θα μεταφέρονταν άμεσα στους λογαριασμούς των ελληνικών νοικοκυριών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημερινή οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ επιτρέπει στην επιχείρηση να απορροφά μέρος του αυξημένου κόστους, περιορίζοντας την επιβάρυνση για τους καταναλωτές.

«Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

Παράλληλα, συνέδεσε την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης με την οικονομική της πορεία τα τελευταία χρόνια. Υπενθύμισε ότι το 2019 η ΔΕΗ αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, υποστηρίζοντας ότι σήμερα βρίσκεται σε θέση να λειτουργεί ως μηχανισμός συγκράτησης των πιέσεων που προκαλεί η διεθνής ενεργειακή αγορά.

«Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή, ικανή να απορροφάει η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη ΔΕΗ «ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια», τονίζοντας ότι η οικονομική ισχύς της επιχείρησης συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα διατήρησης χαμηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

«Ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.