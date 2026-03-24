Μητσοτάκης: Με το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας θα αλλάξει μορφή η Θεσσαλονίκη

Περιοδεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος μεταξύ άλλων ενημερώθηκε για όλα τα μεγάλα εν εξελίξει έργα στην πόλη.

Από τον Fly over και την κατασκευή του 6ου προβλήτα στο λιμάνι μέχρι την ανέγερση νέων σχολείων ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο μια Θεσσαλονίκη τελείως διαφορετική, όπως είπε, από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής.

Δήλωσε εντυπωσιασμένος από τον υπό κατασκευή οδικό άξονα Fly Over,μήκους 13 χιλιομέτρων, που περιλαμβάνει εννέα ανισόπεδους κόμβους, οκτώ νέες γέφυρες και τρεις νέες σήραγγες. Ο κύριος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την πρόοδο του έργου, που θα διευκολύνει ουσιαστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Η υλοποίηση υπερβαίνει το 50% και η ολοκλήρωσή του προσδιορίζεται για τα μέσα του 2027.

Όπως επισήμανε, το συγκεκριμένο έργο θα προστεθεί σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων στις δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, με αιχμή την κατασκευή του Μετρό και τον διπλασιασμό του στόλου των αστικών λεωφορείων, για την ουσιαστική βελτίωση των μετακινήσεων στην πόλη.

«Αυτό είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό εργοτάξιο αυτή τη στιγμή οδικού έργου στη χώρα, διότι κάνουμε μια παρέμβαση εντός αστικού ιστού, εξαιρετικά σύνθετο έργο. Όμως εγώ να συγχαρώ πρωτίστως τις κατασκευαστικές εταιρίες και να ευχαριστήσω και τους Θεσσαλονικείς για την υπομονή τους. Αλλά νομίζω ότι όσοι περνούν από το εργοτάξιο αυτό βλέπουν την ταχύτητα με την οποία υλοποιείται το έργο. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι όταν τελειώσει και ολοκληρωθεί περίπου σε ένα χρόνο και κάτι από τώρα η Θεσσαλονικείς θα πουν χαλάλι, άξιζε την ταλαιπωρία», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Προτεραιότητα για τον Πρωθυπουργό αποτελεί και η σχολική στέγη, με τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται τα εργοτάξια του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης που αναμένεται να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2027 και του 5οθ δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων που αναμένεται να λειτουργήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επενδύσει στη σχολική στέγη και μεριμνεί για την βελτίωση των σχολικών υποδομών, με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, να επισημαίνει ότι η τελευταία φορά που κατασκευάστηκε σχολείο στην Θεσσαλονίκη ήταν το 2015.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης όπου ενημερώθηκε για την επέκταση του προβλήτα 6, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια και να μετατρέψει το λιμάνι σε διαμετακομιστικό κόμβο, προσδίδοντας του τη δυναμική που του αξίζει.

«Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι η μεγάλη, κρυφή θα έλεγα, προίκα της πόλεις της Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας συνολικά. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μεγάλη επένδυση, η οποία γίνεται προκειμένου το λιμάνι να αναβαθμιστεί συνολικά, να αυξήσει τη δυνατότητά του να μετατραπεί σε έναν πλήρη διαμετακομιστικό κόμβο, σε μια εποχή όπου η χώρα αξιοποιεί πλήρως τη γεωγραφική της θέση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, που αποτελεί μέρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης , όπου είχε την ευκαιρία να δει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία του πρωτοποριακού συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, που έχει θέσει σε εφαρμογή ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Το συγκεκριμένο σύστημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και δεδομένα από τη Google, προβλέπει την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με ακρίβεια 93% και μειώνει τη συμφόρηση κατά 10 με 15%.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ