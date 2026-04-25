Μητσοτάκης – Μακρόν στο Μέγαρο Μαξίμου: Μακραίωνη φιλία που αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Γάλλου ηγέτη στην Αθήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλωσορίζοντας τον Γάλλο πρόεδρο, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τα χθεσινά σχόλια και την ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο, τονίζοντας ότι «άγγιξαν τις καρδιές όλων των Ελλήνων» και ανέδειξαν τους σταθερούς δεσμούς φιλίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η σχέση Ελλάδας-Γαλλίας υπερβαίνει τις συμφωνίες που υπογράφονται, επαναλαμβάνοντας πως το «Ελλάς- Γαλλία, Συμμαχία» αποτελεί σταθερό αξίωμα της διμερούς συνεργασίας.

«Πιστεύω πραγματικά αγγίξτε τις καρδιές όλων των συμπατριωτών μου και φυσικά αναδείξατε τους σταθερούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες νομίζω ξεπερνούν και τις συμφωνίες που συνάπτουμε.

Και η επίσκεψή σας εδώ πραγματικά έστειλε ένα σαφές μήνυμα Ελλάδας Γαλλίας πως αυτό που είπατε εχθές Ελλάς Γαλλία Συμμαχία είναι ένα αξίωμα το οποίο θα ισχύει πάντα και θα αποτελεί βασικό στοιχείο της συνεργασίας μας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό και εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην Αθήνα μαζί με τη γαλλική αντιπροσωπεία. Τόνισε ότι η φιλία των δύο χωρών έχει βαθιές ιστορικές ρίζες, ενώ τα τελευταία χρόνια μετατρέπεται σε μια σύγχρονη, ουσιαστική στρατηγική εταιρική σχέση.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπενθύμισε ότι από το 2021 οι δύο χώρες χτίζουν συστηματικά μια στενή συνεργασία, η οποία σήμερα επεκτείνεται με νέες συμφωνίες στους τομείς της ενέργειας, της οικονομίας, του πολιτισμού και της καινοτομίας. Παράλληλα, επανέλαβε τις δεσμεύσεις που εξέφρασε κατά την ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο, σημειώνοντας ότι παραμένουν απολύτως ενεργές.

«Είναι μία μακραίωνη φιλία και νομίζω ότι διαρκώς πλέον την μετατρέπουμε σε κάτι πιο σύγχρονο. Ήδη από το 2021 και με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χτίζουμε μία ουσιαστική στρατηγική εταιρική σχέση», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν και πρόσθεσε: «Εξάλλου θα υπογράψουμε και συμφωνίες για την ενέργεια, την οικονομία, τον πολιτισμό, την καινοτομία και πραγματικά γι αυτό αυτή η συνεργασία είναι τόσο σημαντικά»

Οι δηλώσεις των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από την υπογραφή των διμερών συμφωνιών στρατηγικής σημασίας, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τον ρόλο Ελλάδας και Γαλλίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας και συνεργασίας.