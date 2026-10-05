Μητσοτάκης: Κοινή υπόθεση η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής

«Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των δηλώσεων που ακολούθησαν της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου, τη Δευτέρα (05/10).

«Η Λιθουανία γνωρίζει ότι η ελευθερία ποτέ δεν είναι δεδομένη γι’ αυτό και επέλεξε τον δρόμο της Ευρώπης» πρόσθεσε ο Κ. Μητσοτάκης.

Επίσης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε «την απόλυτη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Λιθουανία η οποία έχει δεχθεί διαδοχικές υβριδικές επιθέσεις», προσθέτοντας ότι «αντιλαμβανόμαστε πλήρως τους φόβους για την ρωσική απειλή. Οι μη εξουσιοδοτημένες διελεύσεις, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι δολιοφθορές από όπου κι αν προέρχονται, αφορούν πια ολόκληρη την Ευρώπη και απαιτούν μια συντονισμένη απάντηση.»

Συνεχίζοντας ο Κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «αποστολή μας είναι να διαφυλάξουμε αυτήν την Ένωση της ευημερίας, της ελευθερίας, ενισχύοντας όμως ταυτόχρονα την άμυνα αλλά και την ανθεκτικότητά της.»

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «ως χώρες της μεθορίου γνωρίζουμε πολύ καλά τι θα πεί εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών. Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας κρατώντας ακέραιες τις αξίες μας και με την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο να κρίνεται πλέον στην πράξη.» Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω τοποθέτησης της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στην πρόταση της Ελλάδος για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και μεταναστευτικής πίεσης.»

Αναφερόμενος στην Τουρκία, χωρίς να την κατονομάσει, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί κάποιος στο SAFE ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ’ όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αστερίσκους.»