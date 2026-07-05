ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν δικαιολογεί μια δολοφονική επίθεση

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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«Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση» τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του.

Ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του τόνισε πως «οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Ο ίδιος σημείωσε πως «είναι προφανές ότι η απόφαση μας να επιβάλουμε τον νόμο παντού, ενοχλεί κάποιους» και σχολίασε πως «όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασύδειλους που παριστάνουν τους επαναστάτες».

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