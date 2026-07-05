Μητσοτάκης: Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν δικαιολογεί μια δολοφονική επίθεση

«Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση» τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του.

Ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του τόνισε πως «οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Ο ίδιος σημείωσε πως «είναι προφανές ότι η απόφαση μας να επιβάλουμε τον νόμο παντού, ενοχλεί κάποιους» και σχολίασε πως «όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασύδειλους που παριστάνουν τους επαναστάτες».