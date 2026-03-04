Μητσοτάκης: Η συμμετοχή των ομογενών στα κοινά, ένας κρίκος που χαλυβδώνει τους δεσμούς μας με τον ελληνισμό απανταχού της γης – Οι δύο κομβικές αλλαγές

«Ευκαιρία να δοθεί ένα πρώτο δείγμα ευθύνης και εθνικής συστράτευσης» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές» μιλώντας από το βήμα της Βουλής τονίζοντας ότι αυτός ήταν και ένας λόγος που επέμεινε να μην αναβληθεί η σημερινή διαδικασία έτσι ώστε να ψηφίσει η Βουλή επί ενός νέου συστήματος επιστολικής ψήφουπου δίνει δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος σε όλους όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας.

Κάνοντας, όπως είπε, μια γέφυρα μεταξύ της εισαγωγής του και του νομοσχεδίου που συζητείται, τόνισε ότι «σε τέτοιους καιρούς η συμμετοχή των ομογενών μας στα κοινά γίνεται ένας πανίσχυρος κρίκος που χαλυβδώνει τους δεσμούς μας με τον ελληνισμό απανταχού της γης. Κάνοντας την πατρίδα μας πιο δυνατή και την πορεία μας σε ένα αβέβαιο περιβάλλον πιο σίγουρη και πιο αισιόδοξη».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι με το νομοσχέδιο αυτό «επεκτείνουμε την εμβέλεια της Δημοκρατίας μας, διευρύνοντας τη συμμετοχή στα κοινά σε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας». Μίλησε για μεταρρύθμιση που υπερβαίνει τα στενά όρια των εκλογικών κύκλων και κυρίως απονέμει σε όλους τους Έλληνες ίδια δικαιώματα ανεξάρτητα από το πού κατοικούν. «Σήμερα θα αποφασίσουμε εάν η φωνή ενός συμπατριώτη μας στη Μελβούρνη, στο Λονδίνο, στη Φρανκφούρτη, στο Τορόντο θα έχει το ίδιο βάρος με αυτή των συμπολιτών του στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στο Ηράκλειο. Είναι μια τομή που πραγματικά καθυστέρησε. Είναι μία αυτονόητη υποχρέωση απέναντι στους συμπολίτες μας που κατοικούν εκτός της ελληνικής επικράτειας, που ακυρώθηκε επανειλημμένα και μία απόδειξη ότι δυστυχώς το κράτος μας τιμούσε τη Διασπορά συχνά μόνο στα λόγια, στη θεωρία και όχι στην πράξη. Γιατί στην πράξη δίσταζε να τους κάνει μέρος των εξελίξεων στη μητέρα πατρίδα. Αυτό όμως στο εξής αλλάζει και από τις υποσχέσεις περνάμε στα έργα».

Οι δύο κομβικές αλλαγές

Έκανε λόγο για δεύτερο καθοριστικό βήμα μιας σημαντικής πρωτοβουλίας και για δύο κομβικές αλλαγές που εισάγονται: η πρώτη είναι η δυνατότητα όλων όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν επιστολικά όχι μόνο στις ευρωεκλογές αλλά και στις εθνικές κάλπες. Και η δεύτερη αφορά την εκπροσώπησή τους στη Βουλή, όχι πλέον με τον γενικό και απρόσωπο τρόπο μέσω της λίστας Επικρατείας αλλά με τον καθορισμό μιας ειδικής τριεδρικής περιφέρειας μόνο γι’ αυτούς.

Υπενθύμισε ότι «αυτή η διαδικασία δημοκρατικής ωρίμανσης δεν ξεκινά σήμερα. Τα τελευταία χρόνια αυτή η κυβέρνηση έχει προωθήσει διαδοχικές βελτιώσεις σε αυτήν την κατεύθυνση».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην «τολμηρή θεσμική αλλαγή της ειδικής περιφέρειας των αποδήμων» που, όπως είπε, «συνιστά μια σημαντική τομή κι έρχεται να αποκαταστήσει το πνεύμα του Συντάγματος το οποίο επιζητεί την αυθεντική εκπροσώπηση της Διασποράς στο ελληνικό κοινοβούλιο. Οι ψηφοφόροι που θα ψηφίζουν εκτός Ελλάδος δεν εκφράζουν μόνο την κομματική τους προτίμηση αλλά θα μπορούν μέσω του σταυρού προτίμησης, όπως και όλοι πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν εντός της επικράτειας, να επιλέγουν τους δικούς τους ανθρώπους και να στέλνουν τον δικό τους παλμό στη Βουλή των Ελλήνων».

Στο σημείο αυτό και επισημαίνοντας ότι οι εκατοντάδες κοινότητες του ελληνισμού σε όλες τις ηπείρους θα συναγωνιστούν σε μία άμιλλα δημοκρατική επιρροή που θα οδηγήσει σε αυξημένη συμμετοχή, είπε πως πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά μας φέρνει πίσω στις ρίζες μας. Στις εκλογές του 1862 δόθηκε για πρώτη φορά το δικαίωμα του εκλέγειν αλλά και εκλέγεσθαι στους πέραν της επικράτειας συμπατριώτες μας. Τότε 34 «πληρεξούσιοι» συμμετείχαν στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, εκλεγμένοι από τις παροικίες της Κωνσταντινούπολης, της Οδησσού, του Λονδίνου, της Αλεξάνδρειας, του Βουκουρεστίου. «Η ουσία αυτού του νομοσχεδίου θεωρώ ότι εκτείνεται πολύ πέρα από τις όποιες τεχνικές ρυθμίσεις ενός εκλογικού συστήματος» τόνισε.

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, υπηρετεί ουσιαστικά μια διπλή αποστολή: τη γεφύρωση με έναν ακόμα ισχυρό κρίκο, την ομογένεια με τη μητέρα πατρίδα και ενσωματώνει στον κορμό των ενεργών πολιτών εκατοντάδες χιλιάδες γιατί όχι και εκατομμύρια αποδήμους. «Εκτός από εθνική η κατεύθυνση αυτή είναι και βαθιά δημοκρατική διότι διευκολύνει τελικά τη συμμετοχή περισσότερων στη διαμόρφωση της δημόσιας ζωής» και απαντά και στην απόσταση από την πολιτική, στην αδιαφορία, στην αποχή.

«Εκεί που βλέπω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι όταν συνομιλώ με συμπολίτες μας εκτός Ελλάδας, με όλους αυτούς οι οποίοι κρατούν άσβεστη τη φλόγα του ελληνισμού, τη σημασία της ελληνικής γλώσσας, τους εκατοντάδες συλλόγους, τους νέους επιστήμονες οι οποίοι έφυγαν στην κρίση και θέλουν να επιστρέψουν τώρα στην πατρίδα μας» σημείωσε. Και πρόσθεσε πως όλα αυτά συντείνουν στην στήριξη του νομοσχεδίου από όλα τα κόμματα ως μία επιλογή εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας, όχι γιατί το επιβάλλει το Σύνταγμα αλλά γιατί αυτό είναι το σωστό και το υπεύθυνο απέναντι στον παγκόσμιο ελληνισμό. Η στάση του καθενός, όπως είπε, θα είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο αντιδρά κάθε πολιτική δύναμη απέναντι στη συγκυρία που ζούμε. Αν μπορούμε τελικά παρά τις επιμέρους σημαντικές διαφωνίες μας να συμφωνούμε στα μείζονα και σημαντικά. «Και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα σημαντικότερο από το να πιστοποιήσουμε στην πράξη το πώς αντιλαμβάνεται η ελληνική πολιτεία τις σχέσεις μας με την παγκόσμιά μας ομογένεια», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.