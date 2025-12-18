Μητσοτάκης: Η φρεγάτα Κίμων είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις περνούν σε νέα εποχή

Σε ανάρτηση για την τελετή ονοματοδοσίας και παραλαβής της φρεγάτας «Κίμων» προέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή».

H ανάρτηση του πρωθυπουργού

Η φρεγάτα Κίμων θα είναι πλήρως ενταγμένη και επιχειρησιακά έτοιμη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντός του 2026.

Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να καταπλεύσει στο Φάληρο, όπου θα γίνει δεκτή με πανηγυρισμούς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η άφιξη του «Κίμωνα» στον Σαρωνικό θα έχει έναν υψηλότατο συμβολισμό, με τις «ανάστροφες πλώρες» της ελληνικής ναυτικής ιστορίας να υποδέχονται εν πλω τη νέα φρεγάτα του στόλου.