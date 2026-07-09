Mητσοτάκης: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει, από το 2026, τον στόχο για το 2035

Στην ετήσια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του ECONOMIST, μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας, δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει, από το 2026, τον στόχο για το 2035. Αυτό μας βάζει σε μία, κατά κάποιο τρόπο, ελίτ ομάδα μόλις 5 μελών του NATO που ήδη έχουν φτάσει σε αυτό το ορόσημο».

Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν, στην Ελλάδα, περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μία πολύ “στενόμυαλη” προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα.

Το σημαντικό μήνυμα που βγήκε από τη Σύνοδο συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και, επίσης, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις ΗΠΑ και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας.

Πάντα με εντυπωσιάζει, όμως, ο τρόπος με τον οποίο μέρος του ελληνικού Τύπου καλύπτει αυτά τα θέματα, με μεγάλο βαθμό υπερβολής και μία αδυναμία κατανόησης των σύνθετων παραγόντων».