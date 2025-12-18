Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση της παρέχει χρηματοδοτική σταθερότητα

Την ανάγκη λήψης σημαντικών αποφάσεων για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας και την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε μεταξύ άλλων ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την είσοδό του, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

«Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει τη χρηματοδοτική σταθερότητα,προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να εξακολουθεί να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή», δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ επισήμανε παράλληλα ότιοποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι «νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής και να διασφαλίζει ότι τα χρήματα που θα λάβει η Ουκρανία για εξοπλισμούς θα ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένες εθνικές προτεραιότητες των κρατών-μελών».

Στη διάρκεια της συνόδου θα συζητηθεί επίσης το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μια πρώτη συζήτηση «μιας διαπραγμάτευσης, η οποία αναμένεται να είναι μακρά». Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, «ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του με αναφορά στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι «η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, στη φρεγάτα Κίμων». Όπως τόνισε, «είναι μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους» και «η φρεγάτα Κίμων είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, με ανθρωπιά, περνάνε σε μια νέα εποχή».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου επεσήμανε πως «αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι εμείς θα βρούμε μια λύση χρηματοδότηση για την Ουκρανία» τονίζοντας πως «η Ελλάδα σαφώς είναι υπέρ του δανείου αποκατάστασης».

Μάλιστα πρόσθεσε πως «ήδη υπάρχει μια κινητοποίηση, μια πολιτική δήλωση που έχουμε ήδη στείλει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και εγώ συμφωνώ με όσα ειπώθηκαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου ότι δεν πρέπει να φύγουμε από τις Βρυξέλλες και από την αίθουσα όπου θα συνεδριάσουμε χωρίς να βρούμε μια λύση, η οποία θα είναι νομικά ορθή και θα επιλύει τα προβλήματα χρηματοδότησης Ουκρανίας