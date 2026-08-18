Μητσοτάκης: Η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα

«Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισ. ευρώ μέσα στο 2026.

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος και υποστηρίζει πως η χώρα αφήνει πίσω της την «αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην ήπειρό μας».

Όπως αναφέρει, η μείωση του χρέους σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για το κράτος και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η πρόωρη αποπληρωμή αποτελεί την εκπλήρωση ενός βασικού κυβερνητικού στόχου, μάλιστα νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Ο πρωθυπουργός θέτει πλέον ως ορίζοντα το 2031, όταν, όπως αναφέρει, το δημόσιο χρέος αναμένεται να έχει υποχωρήσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ. Παράλληλα, σημειώνει ότι από το 2021 έως σήμερα το χρέος έχει μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο.

«Γεγονός που μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία, σε ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό κράτους και επιχειρήσεων και, τελικά, σε περισσότερη ευημερία για όλους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζει την εξέλιξη «εθνική επιτυχία», πέρα από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψιμοιρία, και υποστηρίζει ότι αποτελεί ένδειξη της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.

«Το είπαμε! Το κάνουμε! Και συνεχίζουμε!», καταλήγει στην ανάρτησή του.