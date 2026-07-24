Μητσοτάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται νέο Σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (23/7) στη Βουλή η συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Την ώρα αυτή στο βήμα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα νέο Συνταγματικό πλαίσιο, «που να συμβαδίζει με την εποχή μας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η έναρξη της διαδικασίας συμπίπτει με την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί «ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη χούντα, αλλά και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό στη χώρα».

Αναφερόμενος στη στάση της αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική για την επιλογή της να μην στηρίξει τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για αδυναμία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκυρίας.

«Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις. Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι περιορίζονται σε μια λογική άρνησης, σημειώνοντας πως «τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος», ενώ για το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «δηλώνει αμήχανα ένα “παρών” που ισοδυναμεί με “απών”».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η διαδικασία της αναθεώρησης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως παροχή «λευκής επιταγής» προς την κυβέρνηση.

«Όποιος διατείνεται ότι τάχα δεν δίνει τώρα “λευκή επιταγή” περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή», είπε, αναφερόμενος στη δημοκρατική εντολή που έχει λάβει η κυβέρνηση.

«Αντιθεσμική στάση» η άρνηση συμφωνίας, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι, μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής λειτουργίας, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που, όπως είπε, συμφωνούν επί της ουσίας με αρκετές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά επιλέγουν να τις απορρίψουν επειδή προέρχονται από την κυβερνητική πλειοψηφία.

«Έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Πρόκειται για στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάρκειας», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι η κυβέρνηση καταθέτει «μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων», επιμένοντας, όπως τόνισε, στην ανάγκη για συναινέσεις και συνθέσεις.

Αιχμές προς τη Δούρου για την απουσία από τις εκδηλώσεις για τη Δημοκρατία

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε και στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, σχολιάζοντας την επιλογή της να μην παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

«Κάνετε λάθος που δεν έρχεστε να τιμήσετε τους αγωνιστές της Δημοκρατίας», ανέφερε, προσθέτοντας: «Ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κύριο Καμμένο πηγαίνατε στη δεξίωση».