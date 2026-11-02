Μητσοτάκης για τουρκολιβυκό: «Αυθαίρετες διεκδικήσεις δεν παράγουν τετελεσμένα»

Σαφές μήνυμα απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις με αφορμή το τουρκολιβυκό μνημόνιο έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τονίζοντας ότι οι μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στο Δίκαιο της Θάλασσας δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα ούτε επηρεάζουν τους εθνικούς σχεδιασμούς της Ελλάδας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ελληνική πρωτοβουλία για την επίτευξη παγκόσμιας θαλάσσιας εκεχειρίας, ενώ αναγνώρισε τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά εξαιτίας της διεθνούς αναταραχής, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός δήλωσε:

«Αυθαίρετες διεκδικήσεις αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας δεν έχουν καμία ισχύ. Δεν παράγουν τετελεσμένα ούτε ανατρέπουν τους εθνικούς μας σχεδιασμούς».

Αναφερόμενος στην ελληνική πρωτοβουλία για την παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία, σημείωσε ότι αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στην απελευθέρωση κρίσιμων εμπορικών οδών, συγκρατώντας παράλληλα το κόστος ζωής σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για τις οικονομικές επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Είναι μία παγκόσμια αναταραχή στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει καμία εθνική πολιτική. Ξέρω ότι πολλά νοικοκυριά μας δοκιμάζονται. Κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο, ενώ τα αποθέματα που έχουμε δημιουργήσει χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική μάς κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους».

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