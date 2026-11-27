«Σήμερα, 932.652 ενοικιαστές σ’ όλη τη χώρα -46.000 περισσότεροι από πέρυσι- είδαν στον λογαριασμό τους ένα μηνιαίο μίσθωμα της κύριας ή της φοιτητικής κατοικίας των παιδιών τους. Και 21.277 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, εισέπραξαν το διπλάσιο ποσό» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι είναι μία έμπρακτη, μόνιμη στήριξη της Πολιτείας προς τα ελληνικά νοικοκυριά που μειώνει την ετήσια επιβάρυνσή τους για στέγη κατά 8% έως 16%.

«Μία ανακούφιση απέναντι στις αυξήσεις των τελευταίων χρόνων που ήδη αποτελούν πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δοκιμάζοντας και τη δική μας πατρίδα» υπογραμμίζει.

«Ασφαλώς και η στήριξη αυτή δεν αρκεί. Απαντά, ωστόσο, σε μία άμεση ανάγκη, σε συνδυασμό, μάλιστα, και με άλλες παρεμβάσεις. Από τα προγράμματα «Σπίτι μου» και «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», μέχρι τους περιορισμούς στην Golden Visα και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τα φορολογικά κίνητρα που ευνοούν τις μακροχρόνιες» αναφέρει ο πρωθυπουργός.

«Παρά τις δυσκολίες, λοιπόν, οι δράσεις μας για μία πιο προσιτή στέγη συνεχίζονται, χάρη στη θετική πορεία της οικονομίας -και πάντα σύμφωνα με τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Ώστε, σταδιακά, το πλεόνασμα της συλλογικής μας ανάπτυξης να γίνεται μέρισμα ευημερίας για όλο και περισσότερους πολίτες» προσθέτει.