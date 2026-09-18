Μητσοτάκης για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου: «Άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή»

Τα συλλυπητήρια του για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή».

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Μιας γυναίκας δυναμικής, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας» αναφέρει.

«Ως σύζυγος και μητέρα Πρωθυπουργών, βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Στη μακρά διαδρομή της, ωστόσο, επέλεξε να πορευτεί στον δικό της, διακριτό δρόμο. Πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια. Στην οικογένεια και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», προσθέτει.