Μητσοτάκης για τη στεγαστική κρίση: Χρειαζόμαστε περισσότερα σπίτια – Πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα

«Το πρόβλημα είναι υπαρκτό» παραδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στο πλαίσιο της συνέντευξής του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε ερώτηση για τη στεγαστική κρίση και την αδυναμία πολλών νέων και νοικοκυριών να ανταποκριθούν στα υψηλά ενοίκια ή να αποκτήσουν πρώτη κατοικία.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση της ζήτησης δεν αρκούν από μόνα τους, τονίζοντας ότι απαιτείται κυρίως αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

«Έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι τα μέτρα στήριξης της ζήτησης από μόνα τους δεν αρκούν», είπε, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην επιστροφή ενός ή δύο ενοικίων στους ενοικιαστές. Όπως σημείωσε, το μέτρο λειτουργεί παράλληλα ως κίνητρο για τη δήλωση του πραγματικού ύψους των ενοικίων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη στήριξη των ιδιοκτητών, όπως η μείωση του ΕΝΦΙΑ, η κατάργηση του φόρου γονικών παροχών και η ενδιάμεση φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από ενοίκια.

«Να δώσουμε περισσότερα κίνητρα και στον ιδιωτικό τομέα»

Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι τα συγκεκριμένα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν το βασικό πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμων κατοικιών.

«Χρειαζόμαστε περισσότερα σπίτια», τόνισε, αναφερόμενος στα προγράμματα ανακατασκευής κλειστών διαμερισμάτων, μέσω των οποίων ιδιοκτήτες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ για την επισκευή τους και την επαναφορά τους στην αγορά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι χρειάζεται συνολική αύξηση του κτιριακού δυναμικού της χώρας, με περισσότερες νέες κατασκευές και ενεργότερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

«Να δώσουμε περισσότερα κίνητρα και στον ιδιωτικό τομέα να μπορέσει να το κάνει», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι δυνατότητες του Δημοσίου είναι πεπερασμένες.

Στο επίκεντρο ο Ελαιώνας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στον Ελαιώνα, αποκαλύπτοντας ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο για την αξιοποίηση της περιοχής στην Αττική.

Όπως είπε, πρόκειται για μία από τις ελάχιστες περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν για νέες κατοικίες, ενώ εξετάζεται και η μετατροπή παλαιών βιομηχανικών κτιρίων σε κατοικίες μέσω αλλαγής χρήσης.

«Ένα από τα φιλόδοξα σχέδια τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι να ξαναδούμε στην Αττική την περιοχή του Ελαιώνα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η αξιοποίηση των εκτάσεων αυτών θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που, όπως είπε, περιορίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις τους συντελεστές δόμησης, μειώνοντας έτσι τα κίνητρα για νέες κατασκευές.

«Το Δημόσιο δεν μπορεί μόνο του να λύσει το πρόβλημα»

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στην κατασκευή κατοικιών από το κράτος.

«Αν πιστεύει κάποιος ότι το πρόβλημα της στέγης θα το λύσει το Δημόσιο φτιάχνοντας σπίτια, λυπάμαι, αλλά αυτή η συνταγή έχει αποτύχει παντού», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος του κράτους είναι σημαντικός, αλλά απαιτείται κυρίως η δημιουργία κινήτρων για την αύξηση της ιδιωτικής κατασκευής.

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι, παρά τα μέτρα και τους διαθέσιμους πόρους, πολλοί πολίτες εξακολουθούν να δοκιμάζονται από το κόστος της στέγασης.

«Έχουμε κάνει πράγματα. Έχουμε ένα πρόγραμμα με πολλούς πόρους, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται και στο ζήτημα αυτό της στέγης. Πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα», κατέληξε.